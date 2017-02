El PP exige que se aclaren las supuestas irregularidades en las pruebas de Emtusa

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Huelva reclamó ayer al alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, y al equipo de gobierno municipal del PSOE que aclaren las "supuestas irregularidades" en las pruebas de acceso a la bolsa de empleo de la Empresa Municipal de Transportes Urbanos (Emtusa), irregularidades denunciadas por varios de los aspirantes en este proceso. La concejal del PP y miembro del consejo de administración de esta empresa municipal, Juana Carrillo, señaló que "han sido varias las reclamaciones presentadas tras la prueba teórica en un proceso en el que el Ayuntamiento se ha caracterizado por su falta de transparencia".

Para el PP, "es urgente" que se tomen cartas en el asunto y que se aclare qué ha ocurrido porque "se mancha la imagen de una administración pública como es el Ayuntamiento". Desde el PP municipal, recordó Carrillo, "ya denunciamos una falta de transparencia por parte del equipo de gobierno en la constitución del Tribunal de estas pruebas". En ese sentido, señaló que, pese a ser la principal fuerza de la oposición -con ocho concejales, frente a los tres que tienen Ciudadanos e IU y el único edil de Mesa de la Ría y de Participa Huelva- "se nos dejó fuera del tribunal en el que el PSOE sí dio entrada a un representante de Ciudadanos", algo que consideró "ilógico".

Por su parte, una de las personas que han solicitado la impugnación de las pruebas, Carmen Bellido, insistió ayer en que han detectado muchas incongruencias, que son las que han denunciado en el escrito de impugnación presentado, como por ejemplo que "a varios aspirantes nos pusieran en la lista de aprobados y, un par de días después, nos quitaran sin más". Según explicó, el problema estuvo en que en los bloques 1 y 2 de los exámenes había que sacar una nota mínima de un cuatro para poder hacer media y que les corrigieran los bloques 3 y 4. Sin embargo, en el examen de matemáticas (bloque 2) había un total de ocho preguntas valoradas con un 1,25 cada una. Con esa estructura, según recordó esta aspirante, "era imposible sacar un cuatro, o sacabas un 3,75 o un 5". En principio, a los que sacaron un 3,75 les hicieron media con el bloque 1 y, si reunían la puntuación mínima, les daban como aprobados. Sin embargo, "parece que alguien protestó y decidieron dejarnos fuera", señaló. También criticó que, según las bases, las 150 mejores notas pasarían al psicotécnico, cuando al final han sido menos. "Nosotros no tenemos culpa de que sólo se hayan presentado 153 personas, si las bases decían que pasarían las 150 mejores notas no entiendo por qué al final no ha sido así", afirmó esta aspirante.