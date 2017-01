El PP pide a Villadeamigo que aclare qué ocurre con los presupuestos

El Grupo Municipal del PP pidió ayer la comparencia de la segunda teniente de alcalde de Economía y Hacienda, María Villadeamigo, para que explique en qué situación queda el Presupuesto Municipal de 2016 tras el informe desfavorable del Consejo Consultivo a la revisión de oficio de los acuerdos por los que el Consistorio se acogió al plan de ajuste, una medida que permitió la posterior aprobación del Presupuesto.

La portavoz municipal del PP, Pilar Miranda, insistió en que están muy preocupados ante la situación de "limbo económico" en la que se encuentra el Ayuntamiento, que tiene "un presupuesto tumbado por este informe". Así, insistió en que han solicitado por escrito informes tanto a Secretaría como a Intervención acerca de en qué situación quedan los Presupuestos pero no han recibido ninguna respuesta. Por ello, Miranda señaló que ahora, como marca el reglamento, piden la comparecencia de la concejal responsable del área, María Villadeamigo, para que dé las oportunas explicaciones. La portavoz municipal recordó además que el PP ya exigió al Consistorio que paralizara la revisión del plan de ajuste y retirara los Presupuestos tras los dos requerimientos enviados por el Gobierno central y en los que se pedía lo mismo.

A su juicio, "el dictamen desfavorable del Consejo Consultivo de Andalucía revela una doble ilegalidad cometida por este equipo de gobierno: por un lado declarar nulo el plan de ajuste y por otro aprobar un presupuesto que no se ajustaba a dicho plan".

Por su parte, el alcalde, Gabriel Cruz, recordó ayer que el equipo de gobierno solicitó al Consejo Consultivo la aclaración de algunos extremos de su dictamen porque "entendíamos que no están definidos" y señaló que están a la espera de conocer la resolución definitiva para hacer "la valoración técnico-jurídica". No obstante, insistió en que "no ocurre absolutamente nada con el Presupuesto de 2016, se ha ejecutado y lo que queda pendiente de ejecución se va a seguir haciendo". También criticó que los populares aseguren que no se les ha contestado cuando presentaron el escrito "hace unos diez días y cuando algunas de las personas que tienen que ver esto estaban de vacaciones". "Que diga esto quien nunca atendió una solicitud de información cuando estaba en el equipo de gobierno me parece excesivo", concluyó.