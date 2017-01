El PP acusa a Susana Díaz de favorecer al Puerto de Sevilla y presionar al de Huelva

El PP de Huelva, en boca de su parlamentario andaluz, Guillermo García Longoria, acusó directamente a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, de "favorecer" los intereses del puerto de Sevilla en la disputa que éste mantiene con la Autoridad Portuaria de Huelva desde que le fuera adjudicada la explotación del área logística de Majarabique. Longoria añadió que la petición de comparecencia del consejero de Fomento, Felipe López, realizada por su formación sigue en pie y se producirá próximamente en comisión una vez reanudado el periodo de sesiones.

El parlamentario apuntó directamente "a la sevillana Susana Díaz" como la causante del "favoritismo respecto al puerto de Sevilla" en un asunto que "quedó zanjado desde un punto de vista administrativo después de que se conociera el recurso de Adif que daba la razón a Huelva", por lo que "hay que pedir que el nodo de Majarabique esté plenamente operativo antes del próximo verano, tal y como estaba previsto"; a su juicio, de no llevarse a cabo "se produciría una huida de las inversiones".

Longoria también acusó al puerto de Sevilla de "azuzar la polémica en contra de los pasos firmes dados por Huelva, que tiene la razón de su lado", por lo que volvió a reclamar a la presidenta del Ejecutivo andaluz que "huya de la imposición y menos en favor del que menos razón lleva; la Junta no puede presionar, sino tratar de ser justa y la razón en este caso está del lado de Huelva; eso es un hecho". El parlamentario subrayó que es partidario de "conformar alianzas para el desarrollo mutuo, pero no de la manera que se ha hecho hasta ahora, con presiones e imposiciones; es muy paradójico que algunos se otorguen la potestad de decidir quién crece, cómo y dónde. Eso no puede ser".

En este sentido y en aras de buscar una explicación del estado en el que se encuentra la polémica levantada por el puerto de Sevilla y de buscar una explicación oficial del Gobierno autonómico, Longoria recordó que su grupo parlamentario solicitó a comienzos del pasado mes de diciembre la comparecencia del consejero de Fomento, Felipe López: "Está pedida y se producirá en comisión una vez que se ha reanudado el periodo de sesiones en el Parlamento andaluz". En dicha comparecencia, "el PP le dirá claramente que defiende al Puerto de Huelva, frente a la política de presiones que se ha realizado desde Sevilla. Huelva lo ha hecho bien y tiene toda la razón, por lo que hay que cerrar esta polémica de una vez por todas y que se abran las puertas a la razón".