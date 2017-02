El PP municipal exige al alcalde que pida en San Telmo el centro de salud de Isla Chica

Menos cartas a los ministerios para pedir acciones del Gobierno en Huelva y más visitas a San Telmo para reclamarle a Susana Díaz que comiencen las obras del centro de salud de Isla Chica. Esta es la demanda que desde la Plaza Houston hizo ayer la portavoz del equipo de gobierno popular en el Ayuntamiento de Huelva, Pilar Miranda, al alcalde de la ciudad, Gabriel Cruz.

Según recordó la popular, el proyecto de Isla Chica "no cuenta con inversión alguna en los Presupuestos de la Junta para 2017", pese a que tanto el alcalde como la presidenta de la Junta "prometieron que en 2016 arrancaría la construcción de este centro sanitario". Acompañada por varios concejales populares, Miranda recalcó que lo que quieren los 25.000 vecinos de Isla Chica son "realidades y no la falta de inversión y los nuevos retrasos en el proyecto, como se ha conocido en los últimos días".

Cuando Cruz estaba en la oposición, según recordó Miranda, la Junta de Andalucía "puso como excusa que no le gustaba los terrenos cedidos por el Ayuntamiento", y luego anunciaron inversiones que "no se han recogido en los presupuestos". Y eso que, según dijo, tanto Gabriel Cruz como Susana Díaz "prometieron el inicio de las obras antes de que finalizara 2016", lo que no ha sucedido.

Desde la Junta, sin embargo, reiteraron ayer su "total compromiso" con la construcción del centro, cuyas obras son "prioritarias para el Gobierno andaluz", tal y como pone de manifiesto, a su juicio, que a finales de 2016 se iniciara la licitación de la redacción del proyecto de ejecución y que "en los presupuestos de 2017 se incluya una partida de más de 300.000 euros enfocada a la actuación". Las obras arrancarán "al final del presente ejercicio".