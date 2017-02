PP y PSOE dejan paso a Junta y Gobierno en el enfrentamiento por el proyecto CEUS

La paralización del proyecto del centro para aviones no tripulados en la provincia de Huelva, sirvió para todo salvo para poner de acuerdo a las fuerzas políticas para conseguir que el mismo no se traslade a otro lugar. Si el día anterior fueron los dirigentes de PP y PSOE quienes asumieron el papel de echarse las culpas por la falta de avances, ayer los gobiernos autonómico y central salieron a la palestra para hacer exactamente lo mismo.

Manuel Andrés González abrió las hostilidades al mostrar una contestación a una pregunta realizada en el Parlamento andaluz por él mismo, y en la que el consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, reconocía que "no tenemos ningún tipo de acción prevista en lo que respecta a nuestro ámbito de competencia" en relación al proyecto. El presidente de los populares onubenses también recordó otra interpelación de Ciudadanos en la que la Junta "reconoce que hay un acuerdo entre la Agencia IDEA y el INTA" y una tercera del Congreso de los Diputados en la que se apunta que "el Gobierno de España ha comprometido una partida de 10.267.673 euros para el proyecto CEUS".

Apenas una hora y media después, era la subdelegada del Gobierno, Asunción Grávalos, la que suscribía los mismos argumentos, casi literales, y señaló que "se trata de un proyecto que debe surgir de la colaboración entre administraciones. El Gobierno de España ha cumplido con su parte del convenio y lo que queda ahora es que la Junta de Andalucía cumpla con la suya".

Para completar la ronda de justificaciones a la postura de las dos administraciones, el delegado de la Junta de Andalucía en Huelva, Francisco José Romero, apuntó directamente al Ejecutivo de Mariano Rajoy como "único responsable de la paralización" del proyecto y añadió que el Gobierno "ha reconocido que no prevé ni ha previsto la solicitud de nuevos fondos europeos para desarrollar este proyecto en el paraje de El Arenosillo, en el término municipal de Moguer", lo que "hubiera permitido a Huelva entrar en el sector aeroespacial".

En concreto, recordó que su desarrollo hubiera supuesto una inversión de 30 millones de euros, de los que 24 procedían de fondos europeos y seis del presupuesto autonómico. También quiso contestar a las declaraciones "de algunos dirigentes del PP" en las que afirmaban que la Junta "no ha puesto dinero" para el desarrollo del CEUS. Romero explicó que "la Administración andaluza no puede poner dinero para un proyecto que aún no ha dado sus primeros pasos, porque de lo contrario los fondos autonómicos tienen que ser reintegrados".

"El primer retraso fue ocasionado por el Ministerio de Medio Ambiente, que tardó tres años cuando tenía un plazo de dos, en emitir la Declaración de Impacto Ambiental, lo que obligó al Gobierno andaluz a acelerar los informes y las declaraciones posteriores de interés estratégico, interés público y la Autorización Ambiental Unificada". "Estos retrasos hicieron inviable el proyecto, porque no se podían cumplir las fechas permitidas", según lamentó Romero. Una vez que finalizó en diciembre de 2015 el plazo dado por la Unión Europea para ejecutar el proyecto, "confiábamos en que el Gobierno central siguiese mostrando interés por el CEUS y solicitara nuevos fondos, circunstancia que no se ha producido".

Después de todas estas manifestaciones cabe recordar que el proyecto CEUS sigue sin hacerse.