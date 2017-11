El PP pide a la Junta que inicie la reforma del IES La Rábida

El Partido Popular ha presentado una Proposición no de Ley en la Comisión de Educación del Parlamento en la que se insta a la Consejería de Educación a que agilice el procedimiento administrativo y presupuestario que facilite el inicio "urgente" de las obras de mejora del IES La Rábida . De igual modo los populares exigirán que la Consejería de Educación establezca "un calendario real de inicio y finalización de estas obras".

También se solicita que se acuerden, junto a la comunidad educativa, las medidas más adecuadas para compatibilizar de la manera más óptima la actividad docente con el desarrollo de las actuaciones.

El parlamentario García Longoria lamentó que "la consejera de Educación manifestara en la pasada Comisión de Educación que no garantizaba los plazos en relación a las obras de rehabilitación y mejora del IES La Rábida y, por ese motivo, presentamos esta iniciativa". El popular indicó que "después de quince años ya es hora de que los onubenses sepamos cuándo van a empezar esas obras".

El dirigente popular explicó que "ya le pedimos a la consejera que agilizara las obras de rehabilitación que permitieran una reestructuración íntegra del edificio y la mejora del IES La Rábida y ahora lo vamos a hacer a través de una Proposición no de Ley". El parlamentario andaluz recordó que "se trata de un proyecto que debía haber estado terminado en 2006 y que aún no ha empezado, con el consiguiente perjuicio para los cerca de mil alumnos que cursan sus estudios en el centro".

"Desgraciadamente la Junta no dice cuándo van a empezar las obras y, lo que es peor, cuándo van a estar terminadas, y no podemos consentir que este proyecto quede de nuevo aparcado porque si no hay plazos claros es muy difícil que haya seguridad en qué se va a hacer".