El PP exige a Cruz que busque a los autores del derribo de la Casa Duclós

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Huelva, Pilar Miranda, exigió ayer al alcalde de la capital, Gabriel Cruz, explicaciones por la demolición ilegal de la Casa Duclós. El inmueble, que iba a acoger el Centro de Interpretación Arqueológica del Parque Moret, fue derribado sin anuncio previo y los trabajos para ello comenzaron el viernes de la pasada semana, según indicó un empresario de la zona hostelera y comercial de Licinio de la Fuente, barriada colindante a la parcela, ya propiedad del Consistorio onubense, en la que se ubicaba la construcción.

Para el grupo popular municipal, es esencial que el alcalde dé explicaciones, así como que se determine quiénes son los autores de este hecho y que se depuren responsabilidades, si bien también culpa al equipo de gobierno del derribo porque, según aseguró Miranda, si se hubiera creado el órgano de participación aprobado por el Pleno municipal en noviembre de 2016, a propuesta del PP, para la participación y seguimiento de los proyectos a desarrollar con fondos de la Estrategia Edusi, "se podría haber evitado este derribo".

Hay una sensación de impunidad. Parece que estos ataques pueden salir gratis en Huelva"

En el solar, que cuenta con una rica vegetación con abundantes árboles de gran porte, sólo quedan los escombros de la casa, entre los que se pueden apreciar las columnas de hierro que sustentaban el porche. Cerrado por un alto muro de piedra, por los huecos de la gran cancela de entrada, por la Avenida Santa Marta, la imagen que se puede ver es desoladora.

El Ayuntamiento de Huelva ya anunció que emprenderá acciones jurídicas por esta demolición ilegal. Así lo manifestó el concejal de Urbanismo y Patrimonio Municipal, Manuel Gómez, quien se mostró contundente al condenar lo que calificó como "un atentado gravísimo contra el patrimonio de todos los onubenses".

Sin embargo, los populares consideran que esto no es suficiente, ya que "llueve sobre mojado", y ven "urgente" que el Ayuntamiento de Huelva tome medidas para contrarrestar la "sensación de impunidad" que hay ante los ataques al patrimonio de la ciudad, "porque este tipo de ataques parece que en Huelva pueden salir gratis".

Al respecto, Miranda recordó los dos expolios acaecidos el pasado año en el la zona La Orden-Seminario y Santa Marta-La Orden cuyas parcelas, pertenecientes al Ayuntamiento y a la Junta de Andalucía, no contaban con el vallado obligatorio. Así, indicó que el Ayuntamiento tiene que garantizar la defensa del patrimonio de esta ciudad y "no hacer dejación de sus funciones" porque, según añadió, "no puede ser que en esta ciudad se atente contra el patrimonio de todos los onubenses y el Ayuntamiento sea el último en enterarse".