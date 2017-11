El PP pide al Consistorio un plan integral para mejorar el barrio Yáñez Pinzón

El grupo popular en el Ayuntamiento de Huelva ha registrado una moción para su debate en el próximo Pleno municipal en la que reclama una actuación integral en la barriada de Yáñez Pinzón, ante el "estado de abandono" que, a su juicio, sufre este barrio. Así lo puso de manifiesto ayer la portavoz del grupo, Pilar Miranda, quien destacó la necesidad de que se actúe en este barrio de manera urgente, "tal y como demandan los vecinos".

La popular aseguró que en los dos últimos años la ciudad ha retrocedido el camino recorrido en lo que se refiere a servicios básicos y los barrios se han degradado. Así, indicó que "a la reducción de servicios e infraestructuras hay que unir la falta de proyectos sociales".

Miranda recordó que en el último Debate del estado de la Ciudad su grupo presentó un plan de activación de los barrios, aprobado por unanimidad, consistente en la realización de un diagnóstico y un chequeo de la situación en la que se encuentran los barrios de la capital para que, junto a los representantes vecinales, se detectaran las necesidades urgentes y poder ponerlas en marcha para conseguir la igualdad entre los barrios.

"Hoy, con esta moción, volvemos a comprobar que este acuerdo plenario no sólo no se ha cumplido, como tantos otros, sino que, además, la situación de algunas zonas de la ciudad llega a ser límite", valoró la portavoz municipal del PP. En este sentido, señaló que "día tras día nos llegan quejas de los vecinos en las que nos relatan las circunstancias en las que se encuentran sus calles, plazas y avenidas". Zonas en las que, según denunció, a la falta de limpieza hay que unir la falta de poda de los árboles, las barreras arquitectónicas, el asfaltado en mal estado, las aceras con agujeros, los parques infantiles que no se pueden utilizar por la suciedad o las plagas de cucarachas y ratas.

"En esta situación es en la que se encuentra la barriada de Yáñez Pinzón, donde son los propios vecinos los que nos dicen que los árboles no se podan desde hace más de dos años, extremo que provoca que algunas ramas se introduzcan en las viviendas y que se tapen las luminarias de la calle, ya que en esta zona sólo se ha podado la calle Isla Cristina, aunque de manera tan leve que aún la vegetación tapa el alumbrado público y hasta semáforos".

Asimismo, Miranda dijo que hay algunas calles en las que es casi imposible transitar por el asfaltado "debido a los agujeros y grietas que presenta", al tiempo que criticó el estado de las aceras, con barreras arquitectónicas, o las losas rotas, lo que "dificulta" el tránsito.