El PP-A duplica en su actividad parlamentaria al resto de partidos

La actividad en el Parlamento de Andalucía ha llegado a su ecuador tras comenzar la X legislatura en marzo de 2015. Han sido los dos primeros años desde que el escenario político cambiase tras a la entrada de los grupos de Ciudadanos y Podemos. Con ello la salida a flote de proposiciones ha tenido que llegar, en muchos casos, mediante el entendimiento entre las diferentes formaciones parlamentarias que forman la Cámara andaluza.

Once son los diputados que accedieron tras las elecciones del 22 de marzo de 2015 por la circunscripción de Huelva y son los que tienen en su mano el cambio en la provincia a través de su actividad.

El Partido Socialista sigue con el mando en Andalucía, con el apoyo de Ciudadanos, y ocupa el tercer lugar de participación parlamentaria por detrás de PP y Podemos con la presencia en 2.555 iniciativas. En representación onubense, son seis los diputados que ocupan un escaño regional en el PSOE. En cabeza y como presidente y portavoz está Mario Jiménez, que ha participado en un total de 708 iniciativas en lo que va de legislatura. Además, pertenecen a la formación socialista Jesús Ferrera, Diego Ferrera, María Márquez, Modesta Romero y Manuela Serrano.

El secretario de organización del PSOE, Jesús Ferrera, ha valorado la primera mitad de la legislatura con el resultado de "hechos cumplidos", ya que asegura que "se han llevado a cabo más de la mitad de los compromisos, especialmente en materia de educación, sanidad, servicios sociales y generación de empleo". Referente a la provincia, destaca "la finalización del Chare", así como la puesta en marcha de "dos nuevos centros de salud en Escacena y en Cumbres Mayores"; además de la licitación de"proyectos de ampliación" de varios centros educativos, entre los que se encuentran "el IES La Rábida".

Por otro lado, la formación del Partido Popular tiene entre sus filas a tres representantes de la provincia de Huelva. Manuel Ándres González, como portavoz, Cármen Céspedes y Guillermo García Longoria, quienes han participado en 391, 341 y 163 iniciativas, respectivamente. Con todo, a nivel regional, el PP comanda con clara diferencia en la actividad parlamentaria. Un total de 8.073 iniciativas que superan en número a la suma de las realizadas por el PSOE, Ciudadanos y Podemos (7.344). Con estas cifras es normal que los populares sean el partido que encabeza las proposiciones no de ley en comisión, las preguntas orales en comisión, mociones, interpelaciones, preguntas escritas y solicitudes de información y documentación.

A pesar de los números, Manuel Andrés González lamenta que "el pacto entre el PSOE y C's está velando por encima de los intereses de los andaluces", así como que se "están aprobando unos proyectos no de ley pero que luego no se ejecutan". Con todo, el portavoz del Grupo Popular comenta que "toda la labor que estamos haciendo no está sirviendo para nada" puesto que los dos años de legislatura "están en blanco para la provincia", ya que "no se ha hecho nada, cero inversión". Desde el PP achacan un "caos en muchos sectores como la sanidad, educación e infraestructuras"

Otro de los grupos parlamentario que realiza su actividad en la oposición es Podemos, que entró en la Cámara con 15 diputados entre los que se encuentra Jesús Romero, único representante por la provincia de Huelva. Romero ha participado en 180 iniciativas de las 3.350 que ha realizado su partido en estos dos primeros años de legislatura. Con todo, la formación morada es la segunda que registra más participación, y es la que más solicitudes de comparecencia en el Pleno ha solicitado.

A nivel general, Romero ve "una falta de comprensión y compromiso" por parte de la Junta de Andalucía, sobre todo en los cambios de políticas "de economía y empleo", puesto que el desempleo aumenta además de que existe "la desigualdad con mujeres y jóvenes". De forma resumida "no existen expectativas" ni siquiera a "discutir alternativas" por lo que "han sido dos años perdidos", explica Romero. A Podemos le llegaron más pronto que tarde las elecciones parlamentarias, hecho por el que tuvieron que suspender sus procesos internos, y que "seguimos en construcción" pero lo que "queremos es que se visualicen problemas que antes ni siquiera estaban en el Parlamento" , así como "una búsqueda de soluciones de la mano de la ciudadanía e intentar hacer otras políticas".

Junto con Podemos, otra de las formaciones que estrenó escaños fue Ciudadanos. Entre los 8 diputados que representan al partido naranja, Julio Jesús Díaz es el único bajo la circunscripción de Huelva, quien ha participado en 73 iniciativas de las 1.439 en las que ha estado su partido. "Andalucía necesitaba estabilidad" y a través del acuerdo de investidura, Ciudadanos puso sobre la mesa una serie de "cambios esenciales" para llegar a la "salida de la crisis", comenta Díaz. Muchas de la mejoras "conseguidas a nivel general se están viendo en la provincia", aunque todavía "hay parámetros que hay que revertir". "Tenemos una relación de responsabilidad con la comunidad autónoma y seguiremos con la exigencia y vigilancia" ya que cuando "algo no nos gustaba" del Partido Socialista "se lo hemos hechos ver, ya que nosotros no damos cheques en blanco", explicó Díaz.