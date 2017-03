El PP-A elogia a Loles López tras su reelección en el cargo como número dos regional

El Partido Popular de Huelva ensalzó a Loles López tras su reelección como número dos del grupo a nivel regional. "Es una gran secretaria general para el PP de Andalucía, una mujer valiente" y que será "la mano derecha de Juanma Moreno", explicó el presidente del grupo popular de Huelva, Manuel Andrés González.

Asimismo destacó que se sienten "tremendamente orgullosos en el PP de Huelva porque tanto desde el Comité Ejecutivo Nacional, en el que fue incluida por Rajoy en el último congreso nacional, como desde la Secretaría General del PP andaluz, Loles López va a seguir luchando por los intereses de la provincia de Huelva".

Del mismo modo, se felicitó porque "es bueno para Huelva tener a una mujer como Fátima Báñez al frente de un Ministerio y a una mujer como Loles López. Con las dos los intereses de la provincia van a estar muy presentes en el Consejo de Ministros, en el Senado, y por supuesto, en el PP de Andalucía y España", explicó González.

El Partido Popular de Huelva destacó que la provincia "refuerza su peso a nivel regional" tras ampliar a 24 sus cargos en el Comité Ejecutivo Autonómico, un aumento valorado por González tras la celebración en el Congreso regional del PP celebrado este pasado fin de semana en Málaga.

Huelva es "clave" en el partido regional "no sólo en número de integrantes en los órganos de dirección, sino también por la importancia de los cargos designados". De este comité forman parte Fátima Báñez, Loles López, Manuel Andrés González, el secretario general del PP de Huelva, David Toscano, o la portavoz en el Ayuntamiento de Huelva, Pilar Miranda.

González destacó la designación de Guillermo García Longoria como coordinador ejecutivo de Sistemas Productivos, adscrito a la vicesecretaría del mismo nombre, un puesto con el que el PP de Huelva "reforzará su peso" en el Comité Ejecutivo.

Por todo ello, González destacó que "el refuerzo del papel del PP de Huelva en el nuevo organigrama del PP andaluz demuestra nuestra fortaleza y unidad y la importancia de Huelva, sus retos de presente y futuro por los que vamos a seguir trabajando".

Tras el Congreso regional sale un "Partido Popular fiable y preparado para gobernar Andalucía" además de que "tenemos un presidente potente, con las cosas claras y competitivo, como lo es Juanma Moreno", explicó González. También definió al PP-A como un grupo "fuerte y más unido que nunca en un proyecto de centro moderado con propuestas para resolver los problemas de Andalucía".

El presidente del partido en Huelva aseguró que "otra Andalucía es posible bajo un proyecto alternativo al socialismo". Por eso remarcó que durante este fin de semana Moreno "ha pedido a los andaluces que miren al PP como el partido que puede cambiar las cosas en Andalucía", e indicó además que éste "trabaja todos los días para buscar soluciones a los problemas de los andaluces" puesto que "se ha recorrido todos los rincones de la comunidad para conocer de primera mano los problemas existentes".

No obstante, dejó claro que este congreso "ha sido un éxito no sólo para el partido, sino sobre todo para los andaluces". A su juicio, Moreno "ha transmitido que no tenemos que conformarnos con problemas que llevan décadas sin resolverse".

A su vez, el Partido Popular onubense se encuentra inmerso en la organización de su congreso provincial, que previsiblemente se celebrará antes del próximo verano.