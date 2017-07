Orden de procesamiento contra los exalcaldes de Almonte de PSOE y PP

El Juzgado de Instrucción 2 de La Palma del Condado ha ordenado el procesamiento de los exalcaldes de Almonte, Francisco Bella (PSOE) y José Antonio Domínguez (PP) y doce empresarios, administradores de seis empresas agrícolas, por un delito de los recursos naturales y el medio ambiente en Doñana.

El juez también procesa por el mismo delito a María Isabel Salinas y Judit Anda, ex secretarias generales de Agricultura y Luis Planas, exconsejero de Agricultura de la Junta de Andalucía.

Así consta en un auto, en el que el juez ordena continuar con las actuaciones por el trámite del procedimiento abreviado contra estas personas físicas y jurídicas y remite las diligencias a la Fiscalía y las acusaciones personadas en ella para que soliciten apertura de juicio oral, formulando escrito de acusación, o su sobreseimiento.

Señala el juez que practicadas las diligencias encaminadas, los hechos pueden ser constitutivos de un delito continuado contra los recursos naturales y el medio ambiente.

En el caso de los empresarios agrícolas señala que se infieren indicios de que han venido llevando a cabo labores de cultivo de frutos rojos en las tierras correspondientes al paraje conocido como Matalagrana, en Almonte, desde mediados de los años 90, y en lo que afecta a la causa desde 2009 a 2012, haciendo "un uso indebido de los recursos hídricos disponibles en la zona".

Para llevar a cabo se firmaron varios convenios con el Ayuntamiento de Almonte, tras acuerdos con el ya extinto Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA) propietario de los terrenos, para la realización de experiencias de introducción de cultivos de fresas compatibles con el medio ambiente. En virtud de ellos, se les cedían los terrenos a cambio de un canon, sin hacer mención al uso del agua al que pudieran tener derecho tales parcelas.

Ya que por el titular de los terrenos se renunció a la inscripción de los pozos existentes en esas parcelas y no constando la regularización de los mismos, se considera que han venido llevando a cabo extracciones de agua no autorizadas ni autorizables de los mismos en estas parcelas, incluidas en el Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (Potad), donde no es posible autorizar nuevas captaciones por afectar las mismas al acuífero que surte de agua al Espacio Natural.

Con esta actuación "se ha venido provocando un perjuicio irreparable al medio ambiente de una zona especialmente protegida al provocar la reducción de cantidad de agua disponible para la supervivencia de animales y flora natural del espacio protegido".

En el caso de ambos ex alcaldes se sustenta el procesamiento en el hecho de "haber consentido este uso indebido del agua, con conocimiento de que el acuerdo firmado con los agricultores no incluía el uso de los pozos y sin iniciar acciones tendentes a instar al titular de los terrenos a regularizarlos".

En el caso de los ex cargos de la Junta se les cree responsables de haber consentido el uso del agua en la parcela propiedad de la Consejería de Agricultura a sabiendas de la falta de autorización para pozos y para dicho uso.