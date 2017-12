Oposiciones: a la espera de 2020

La meta para la mayoría de ellos está en 2020. Ese es el año en el que, si no hay desagradables sorpresas, la Consejería de Educación tiene prevista una convocatoria de Oferta Pública de Empleo para docentes de ESO aunque también de Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, Música y Artes Escénicas y Artes Plásticas y Diseño. La dinámica habitual es que las oposiciones salgan cada dos años. A los que están actualmente realizando el máster obligatorio, que es un paso previo indispensable, no les alcanza presentarse a la OPE de 2018.

El Máster en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (MAES) lo están haciendo en el presente curso 185 alumnos que están repartidos en las siete especialidades que la Universidad de Huelva (UHU) ofrece. Es uno de los másteres más demandados en la Onubense y de hecho, se ha quedado gente sin plaza. Quizá en ello influya su carácter habilitante. Por habilitante se entiende que es indispensable para acceder a una determinada profesión. De este modo, tener un grado no es suficiente. En el caso de los profesores de Secundaria, este máster habilitante sustituye al Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP), que se extinguió con la entrada en vigor del Plan Bolonia o Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES).

A nadie se le escapa que aunque difícil, llegar a ser profesor de Secundaria es un gran atractivo laboral en el que la estabilidad es un preciado tesoro que muy pocos sitios pueden ofrecer. De ahí que llega al MAES una amalgama de personas cuyos intereses y motivaciones son dispares. Esa es la razón por la que la responsable de este máster en la UHU, Ángeles de las Heras, incidió en el hecho de que "nuestro cometido es que no sólo vean en esto una salida laboral, sino que no pierdan de vista la parte vocacional de esta profesión, ya que ser profesor es algo muy vocacional". Esa es la razón por la que el objetivo de este máster no es enseñarles conocimientos acerca de las asignaturas de las que pretenden en el futuro ser profesores, sino "enseñarles a enseñar las materias; mostrarles la parte docente", en otras palabras: enseñarles a enseñar. Para quien quiera saber más de las materias que han estudiado en el grado, "el doctorado ofrece esa posibilidad".

En este curso 2017/18, la Universidad de Huelva ofrece siete especialidades, "que es como decir que tenemos siete másteres en vez de uno". Son los distintos compartimentos de conocimiento a los que los alumnos aspiran a ser en el futuro sus docentes. Se trata de Biología y Geología, Ciencias Sociales, Educación Física, Lengua y Literatura, Lengua Extranjera (Inglés), Orientación Educativa y Tecnología, Informática y Procesos Industriales (TIPI). De las Heras apuntó al hecho de que "es objetivo del nuevo equipo de gobierno de la Universidad el ir ampliando las especialidades". De hecho se da por seguro que para el próximo curso se cuente también con Física y Química. Es la Junta de Andalucía no obstante la que tiene la última palabra para dar el visto bueno a las ampliaciones.

En el curso actual hay 25 alumnos por especialidades a excepción de Orientación Educativa, que cuenta con 35. Ésta ha sido la última especialidad en agregarse. De las Heras indicó que se han quedado aspirantes fuera y el 80% de los que han conseguido plaza son de Huelva. Los demás son originarios de Sevilla, Cádiz y Extremadura principalmente. A principios de septiembre ya estaban todas las plazas ocupadas.

Para quien quiere llegar a ser profesor, la conclusión del grado por lo tanto es tan sólo un primer paso. Luego vienen el máster y las duras oposiciones con la ilusión, si se han aprobado, de haber obtenido plaza.

Junto a esa oferta de siete especialidades la UHU brinda la posibilidad de que estos alumnos puedan realizar dobles másteres, lo que les proporcionará mayor puntuación a la hora de afrontar la OPE. Estos son los casos de Educación Física+Investigación en Educación Física y Ciencias del Deporte, Lengua Extranjera, Inglés+Lenguas y Literaturas en Contraste: Estudios Avanzados y Lengua y Literatura+Lenguas y Literaturas en Contraste: Estudios Avanzados.

El posgrado se ha convertido en un paso casi indispensable en el Plan Bolonia. En pocos años, los alumnos han asumido que el 4+1 se ha convertido en un requisito indispensable en la formación universitaria. El mundo estudiantil ha asumido que el grado resulta un poco cojo si no se completa como mínimo con un máster que, sin embargo, supone un mayor esfuerzo económico para las familias.

El Máster en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas es uno de los 10 que organiza la Facultad de Ciencias de la Educación. Es el de mayor demanda tras el de Educación Especial. El MAES lo imparte un total de 51 profesores, todos ellos pertenecientes a la plantilla de la Universidad de Huelva. En la actualidad, todos los estudiantes de MAES están involucrados en lo que se considera parte general o común para todas las especialidades y que durará hasta que concluya este primer trimestre. A partir de enero dará comienzo la parte más concreta, es decir, la materia de cada especialidad. Una parte imprescindible en el MAES y la que quizá reporte más desafío al alumno es el practicum, es decir, sus primeras experiencias como docentes en distintos colegios e institutos de la provincia. En esta ocasión se extenderá desde abril hasta junio. Posteriormente, sólo quedará la entrega del trabajo de fin de máster (TFM). En cada centro docente, los alumnos tendrán un tutor que, a lo sumo, puede hacerse cargo de dos estudiantes de máster.

Ángeles de las Heras añade que "muchos de ellos prefieren que les sea asignado algún centro concertado, por si tienen la posibilidad de quedarse allí sin tener que pasar por las oposiciones", lo que a todas luces tampoco parece muy probable. Pero la directora del máster quiso insistir en el hecho de que lo que "tratamos son los aspectos psicopedagógicos y didácticos para que el alumno sea consciente de hacia dónde dirige su vida profesional". De las Heras agregó que "las especialidades del MAES deben dar cabida a que todos los egresados de la UHU puedan tener en la docencia una salida profesional". Así, el objetivo es ofrecer opciones en el futuro para graduados de Derecho, Empresariales o Trabajo Social.

Para acceder a una de las especialidades incluidas en el MAES, el alumno tiene que acreditar el dominio de las competencias relativas a la especialización que desee cursar lo que hace a través de la titulación universitaria correspondiente a la especialidad elegida. Aparte, ha de tener acreditado el B1 de algún idioma oficial de la Unión Europea.

El haber estudiado una determinada especialidad en el máster no es obstáculo para que el estudiante pueda presentarse a otra especialidad a la hora de realizar los exámenes de una OPE, si bien eso de alguna manera le contrarrestará opciones y que sí se tendrá en cuenta la consonancia de la especialidad elegida con el sector al que se aspira.

Otra opción para quienes quieren realizar el máster es la UNED. Según informó el centro UNED-Huelva, realizan el máster seis alumnos onubenses. La titulación obtenida tiene obviamente la misma validez y se efectúa asimismo la fase práctica.