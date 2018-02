Oposición y AMO dudan de que el Banco de España sea el Arqueológico en exclusiva

Los grupos de la oposición municipal en el Ayuntamiento de Huelva -PP, Ciudadanos, IU, Mesa de la Ría y Participa Huelva- exigieron ayer en bloque, junto a la Asociación de Amigos del Museo Onubense (AMO), conocer el proyecto de reforma que elabora la Consejería de Cultura para convertir el Banco de España en un Museo Arqueológico.

Aunque valoraron como "positiva" la publicación en el Boletín Oficial de la Unión Europea del anuncio previo de la licitación de las obras por 6,9 millones de euros, que será anunciado en el BOJA previsiblemente el 26 de febrero, todos los portavoces de los grupos comparecieron junto a la presidenta de la asociación, Blanca Romay, ante el "temor" de que finalmente el nuevo proyecto planteado por la Junta (ya existía otro encargado por la Administración autonómica en 2010 pero para un centro multicultural) no sea para un Museo Arqueológico "en exclusiva", según aseguraron.

Denuncian en bloque el incumplimiento de la moción de IU aprobada en el Pleno de diciembre

La oposición, de este modo, exigió que se cumpla la moción de IU aprobada por unanimidad en el Pleno de diciembre, en la que se pedía que el Ayuntamiento solicitase una reunión al consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, para sentarse con todos los grupos del Ayuntamiento y la AMO, al objeto de contar con información detallada del proyecto. En este sentido, criticaron que cuando Vázquez visitó Huelva el pasado 25 de enero sólo mantuviese un encuentro con la AMO. Además, la moción aprobada también contemplaba la creación de una comisión para el seguimiento de las obras.

Según aseguró la presidenta de la asociación, Blanca Romay, cuando se reunió con el consejero hace 14 días, se llevó una "grata noticia" al conocer que el Banco de España será el Arqueológico. El consejero también le informó de que los técnicos del Ministerio de Cultura visitarán el edificio de la plaza de las Monjas mañana para evaluar si es pertinente el traslado de las piezas de titularidad estatal (la presencia está confirmada), así como que el Museo Provincial será un Museo de Bellas Artes.

Sin embargo, mostró su disconformidad ante la imposibilidad de conocer el proyecto y ante el hecho de que no se ha contado con expertos de Huelva para hacer la reforma del mismo, ya que estos técnicos "conocen las necesidades concretas". "Sabemos que será un Museo Arqueológico pero, ¿cómo? ¿De qué manera? ¿Va a ser todo Arqueológico?", se preguntó.

A juicio del presidente del grupo municipal de IU, Pedro Rodríguez, el consejero "toma por imbéciles a la gente de Huelva" porque, después de que se aprobara la moción por unanimidad, vino a Huelva, no se reunió con nadie del Ayuntamiento y no enseñó el proyecto. Y es que, según señaló, una cosa es lo que se dice ante los medios y otra lo que se dice en privado. Al respecto, recordó que Rosa Aguilar les aseguró que el Banco de España "no iba a ser Museo Arqueológico". Jiménez también criticó la actuación del alcalde, Gabriel Cruz, toda vez que aseguró que éste no ha reclamado a Vázquez que informe sobre el proyecto y que se reúna con los grupos, la AMO y también con el Gobierno central.

"Lo único que conocemos es el proyecto inicial, que era para un centro cultural. Ya sabemos las reticencias del consejero, de manera constante, a hablar de Museo Arqueológico. Le ha costado meses y varias visitas a Huelva saber pronunciar Museo Arqueológico, ya que siempre se refería a centro cultural. En la última visita, conseguimos entre todos que por fin hablase de Museo Arqueológico pero sigue pidiéndonos un acto de fe. Habla de Museo Arqueológico pero no muestra el proyecto que elaboran los técnicos de la Junta", argumentó.

A todo ello, la portavoz popular, Pilar Miranda, destacó el "consenso" de la oposición para que Huelva tenga el Arqueológico y el Museo de Bellas Artes y criticó la "falta de transparencia" de la Junta y "el inclumplimiento de las mociones aprobadas" por parte del equipo de gobierno local. Para que no haya dificultades de información y de comunicación, pidió "que se hable claro" y que se haga partícipe al Gobierno de los pasos a dar.

"Ahora es el momento de exigirlo. Estamos aquí porque no ha habido claridad y no sabemos si el proyecto es un Museo Arqueológico en exclusiva o un centro sociocultural", manifestó.

La portavoz de Ciudadanos tuvo palabras de agradecimiento para la AMO. María Martín, que aseguró que "la unión hace la fuerza", reconoció la "lucha" y la "constancia" del colectivo para hacer realidad el deseo refrendado por el Pleno del Ayuntamiento a través de varias mociones aprobadas por unanimidad, así como a través de una iniciativa ciudadana y una declaración institucional.

A Participa Huelva le preocupa que no se haya contado "ni con una comisión mixta que se convocó para estudiar la implantación del Arqueológico", ni "con nadie del Museo de Huelva". A juicio de Jesús Amador, es necesario -de forma previa a la obra urbanística- un plan museológico para delimitar qué piezas se expondrán y el proyecto museográfico para saber cómo se expondrán de forma física. "La obra debe adecuarse a lo que se va a exponer. Creo que se hurta la posibilidad de un buen proyecto por la cabezonería de la Junta de imponer el proyecto que ellos querían por encima de la ciudad de Huelva", argumentó.

El "ocultismo" de la Junta también hace dudar a Rafael Gavilán de que la voluntad de la Consejería de Cultura sea lo acordado en el Pleno. El portavoz de Mesa de la Ría recordó que, en contra de lo indicado por Vázquez, la anterior consejera, Rosa Aguilar, "nos dijo claramente que el actual Museo se cerraría, algo a lo que nos oponemos porque queremos que acoja el Bellas Artes".

Con estos argumentos sobre la mesa, los portavoces y la AMO se preguntaron si lo que pretende la Junta es "que no haya tiempo material para que podamos opinar sobre el proyecto que la Junta saque a licitación".