¡Ojo con los antibióticos! Pueden llevar a tu hijo a Urgencias

La Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria afirma que "un 40% de los europeos cree erróneamente que los antibióticos funcionan contra los resfriados y la gripe". La OMS, por su parte, asegura que "la resistencia a los antibióticos está aumentando en todo el mundo a niveles peligrosos", a lo que se suma con frecuencia "la falta del correcto cumplimiento del tratamiento por parte de los pacientes", explica David Mora Navarro, uno de los 8 pediatras que conforman la nueva Unidad de Pediatría de HLA Los Naranjos.

En la primera etapa de vida, sobre todo de1 a los 3 años, es muy frecuente que los pequeños presenten cuadros febriles aislados, o asociados a síntomas respiratorios que, hasta en un 90% de los casos, son causados por virus. Estos procesos suelen durar varios días y las familias buscan algún tratamiento que solucione el problema de forma rápida. Este es el perfil de pacientes que consultan, en más de una ocasión, en los Servicios de Urgencias Pediátricas.

En muchos de estos casos se observa un mal uso de los antibióticos que, en palabras del doctor Mora Navarro "puede deberse a dos causas. Por un lado, una mala indicación médica motivada, en parte, por la presión de las familias. Se trata principalmente de infecciones virales que se resuelven de forma espontánea, con o sin antibióticos, y cuyo proceso puede durar varios días. Estas patologías son muy diversas y conocemos el nombre de un grupo muy reducido (varicela, exantema súbito, megaloeritema, mano-boca-pie, etcétera), pero de otras sólo sabemos que, dada la forma de presentación, son infecciones banales y que se curan solas. En estos casos, es muy importante la educación sanitaria de la población y que los pacientes (en este caso padres) tengan confianza en su pediatra".

Las superbacterias existen.La otra posibilidad de mal uso de los antibióticos es la falta de cumplimiento del correcto tratamiento por parte de los pacientes. "Por diversas motivaciones es frecuente que no se sigan completamente las indicaciones de los médicos, ni se toman según los intervalos que se prescriben ni durante el tiempo indicado" afirma el facultativo de las Urgencias Pediátricas de HLA Huelva y agrega que "como consecuencia, cada vez tendremos bacterias más resistentes a los antibióticos, ya que, como seres vivos, se adaptan continuamente al medio en el que viven, llegando algún día a hacerse imposible curar las infecciones. Esto ya ha ocurrido con algunas superbacterias multirresistentes, que se ha demostrado que son inmunes a todos los antibióticos conocidos".

Antibióticos para los niños: ¿cuándo no, y cuándo sí? Con frecuencia sucede que cuando el pediatra prescribe un antibiótico durante una semana para un catarro, la fiebre desaparece al segundo día de tratamiento y los padres deciden que mejor lo suspenden. "En estos casos no hacen falta antibióticos, lo ideal es explicarles a los papás que lo que tiene su hijo es una enfermedad viral, que lo único que necesita es tiempo. Mientras tanto, para las molestias que genera la fiebre, le pueden dar antitérmicos (sin abusar, porque la fiebre no es nuestra enemiga), también es importante que el peque esté bien hidratado y los mocos, de forma natural, irán cambiando desde líquidos y claros a espesos y verdosos", cuenta el profesional de la nueva Unidad de Pediatría de Los Naranjos.

Pero también es importante que los padres estén informados de cuáles son los síntomas que pueden alertar sobre una infección grave que demanda la asistencia inmediata del pediatra, como "la presencia de fiebre en un bebé por debajo de los 3 meses de edad; si el pequeño está adormilado, decaído o, por el contrario, muy irritable; si presenta por primera vez una convulsión; si se queja de dolor de cabeza intenso y vomita varias veces; si respira con dificultad; o cuando aparecen manchas rojas en la piel que no desaparecen al presionar", alerta David Mora Navarro, y concluye que "es una responsabilidad compartida entre las instituciones, los pediatras y las familias, que hagamos un buen uso de los antibióticos para que nuestro estado de bienestar (en cuanto a salud infantil nos referimos) se prolongue mucho en el tiempo".