Odiel llevará al Ayuntamiento un dossier con las prioridades vecinales

La Federación de Vecinos Odiel llevará al Ayuntamiento de Huelva un dossier con las necesidades de los barrios, concretamente de los correspondientes a las doce asociaciones federadas. Los representantes vecinales han solicitado una reunión con la concejal de Participación Ciudadana, María José Pulido, con el objetivo de abordar los problemas de las barriadas y buscar soluciones. El secretario de la federación, Leopoldo Mata, indicó que se trata de ir priorizando para dar respuesta a las reivindicaciones de los vecinos.

Aparte, solicitan al Consistorio la cesión de un inmueble municipal para instalar la sede de la federación. Mata explicó que de manera provisional está ubicada en las instalaciones de la asociación de vecinos Virgen del Pilar, de La Hispanidad.

La entidad vecinal pide una reunión con Pulido para abordar los problemas de los barrios

Constituida en junio de 2016, tiene carácter provincial, por lo que ya tiene programadas, a lo largo de este mes, visitas por los pueblos del entorno de la capital onubense con la finalidad de invitar a las distintas asociaciones vecinales a que se unan a Odiel. El reto es unificar al movimiento vecinal, "aunar esfuerzos para que el trabajo sea más fructífero, lo que será beneficioso para todos, tanto para las asociaciones de vecinos como para el Ayuntamiento".

Actualmente están federadas las asociaciones Virgen del Pilar, Jardines de Santa Marta, Las Salinas, Marismas del Odiel, Virgen de Belén, Mes de Mayo, Amapolas, Nuevo Higueral, Nuevo Parque, Intercomunidad Virgen de la Cinta, Nueva Huelva y El Greco.

También quiere la federación provincial, presidida por Andrés García, mantener un encuentro con el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, para trasladarle la situación actual del movimiento vecinal y los proyectos de la federación.

Proponen desde Odiel que se modifique el procedimiento para otorgar las ayudas a las asociaciones. Mata señaló que éstas deben justificar primero los gastos para poder acceder a las ayudas. "Pero hay algunas que no tienen dinero y no pueden adelantarlo", con lo cual no pueden beneficiarse de las subvenciones, "no la solicitan o no la recogen", puesto que les es "imposible justificar los gastos antes de recibir las ayudas".

El secretario de Odiel comentó que "un porcentaje elevado de las asociaciones de vecinos no tienen teléfono ni internet, para poder contar con ello es necesario tener un remanente de dinero, del que carecen".