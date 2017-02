La ONCE vende Huelva por todo el país

El filón de la Capitalidad Gastronómica de Huelva genera actos, actividades y guiños con el paso de las semanas. En una año tan especial para la capital onubense son muchas las iniciativas que centran el protagonismo en hacer una llamada al turismo con los productos alimenticios de Huelva como telón de fondo. El último gesto viene de la mano de la ONCE, al implicarse de lleno con la dedicación expresa de un cupón a la Capitalidad Gastronomica, cuyo sorteo correspondiente tendrá lugar el próximo 6 de marzo.

"Es un cupón que va a recorrer toda España y que va a llevar la imagen de Huelva como Capital Gastronómica a todos los rincones del país", explicó el delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez. Y es que para la ONCE, un cupón no es tan sólo un trozo de papel con el que pueden ganar decenas de miles de euros los ciudadanos, sino que "es un poderoso instrumento de transformación social. El que permite hacer posible toda nuestra labor", y en definitiva, "transformar la sociedad y la vida de cada unas de las personas con discapacidad" que gracias a ese cupón "encuentran una oportunidad de vida y de empleo".

Junto al delegado territorial estuvo presente el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, y ambos fueron los encargados de destapar la imagen de un cupón que tendrá más de cinco millones de reproducciones y que se venderá en los 20.000 puntos de venta que tiene la ONCE en toda España. El logotipo de la Capitalidad Gastronómica de Huelva, como no podía ser de otra forma, es la ilustración que centra el cupón.

El máximo representante del Consistorio onubense explicó que "se trata de una iniciativa que nos hace sentirnos muy felices porque vincula la excelencia de la gastronomía de Huelva con una de las instituciones más prestigiosas y señeras en nuestro país como es la ONCE y su cupón". De esta forma destacó la labor que realiza la organización y el "enorme compromiso social para hacer que la vida de todos sea más plena y podamos desarrollar nuestras capacidades en un mundo de igualdad". Y gracias a que "tenemos el componente de promoción de la Capitalidad Gastronómica" la ONCE va a aprovechar y lo va a hacer "a través de algo tan bonito, social y necesario como es el cupón".

De este modo, la ONCE quiere tener la complicidad con la capital onubense "con la que nos sentimos muy vinculados", y ser visible a lo largo de todo este año de manera especial, afirmó Martínez. En su afán por visualizar su compromiso "con Huelva y los onubenses", la ONCE ha programado una serie de actividades "para poner el foco en la capital también como un referente de la integración y la accesibilidad universal".

Entre los diferentes eventos, la ONCE editará en braille la Ruta de la Tapa y además de las cartas de los restaurantes de la ciudad y provincia que se muestren interesados. Por otro lado, el hotel Ilunion Islantilla acogerá una jornada gastronómica con la idea de promocionar la cocina onubense, y también habrá un encuentro en Matalascañas entre afiliados y trabajadores para disfrutar de las excelencias de la costa onubense.

Además, la Organización ofrecerá una obra de teatro a cargo de la agrupación onubense Tiflonuba en forma de entremeses teatrales que tendrán como protagonismo la gastronomía de Huelva.

Y por último, la ONCE celebrará en otoño un maratón de fandangos de Huelva con artistas ciegos y con discapacidad visual grave. Una muestra de ello tuvo lugar en la clausura de la presentación del cupón con la actuación de la cantaora María Auxiliadora Rodríguez, que interpretó dos fandangos con la Capitalidad Gastronómica en sus letras.