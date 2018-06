La ONCE muestra la capacidad de los invidentes en su vida diaria

La ONCE abre sus puertas a la sociedad onubense. En su 80 aniversario, la organización celebra la segunda Semana de la ONCE en la que desarrollarán diferentes actos públicos para mostrar a la ciudadanía su actividad y sus herramientas de su vida diaria. Tú y yo tenemos mucho que ver reza el eslogan de una programación que comenzó ayer y proseguirá hasta el viernes con eventos que tendrán lugar en la capital y en La Palma del Condado. "Es una semana de puertas abiertas y lo que queremos hacer es llevarle a la ciudadanía simplemente lo que hacemos", apuntó el director de la ONCE en Huelva, Nicolás Vargas. Actividades de diversas tipologías se desarrollarán durante esta semana para "de alguna manera agradecer a la ciudadanía con las cosas que hacemos en esta casa, la confianza que demuestran día a día en nuestros productos".

La provincia cuenta con 1025 afiliados y 350 empleados en un marco -Andalucía- que representa el 30% de las ventas a nivel nacional. Con esta celebración, la organización pretende compartir con los onubenses la experiencia vital de los ciegos, y además aspiran a superar los datos de participación del pasado año, cuando se celebró la primera Semana de la ONCE y que registró la afluencia de 20.000 personas.

La Plaza de las Monjas acogerá una exhibición de perros guía mañana a las 11:00

"Hemos llegado hasta aquí gracias a la colaboración de toda la ciudadanía que día a día siguen colaborando muy fuertemente con nosotros", señaló el consejero territorial, Francisco Abad. Y esta semana va a servir para demostrar "de alguna manera lo que somos capaces, no solo en la ONCE, sino en el mundo de la discapacidad", tanto es así que "vais a comprobar que somos personas muy capaces de desarrollar cualquier actividad", expresó Francisco Abad, quien mostró su agradecimiento a todas las entidades y administraciones que colaboran con la organización.

La programación es un abanico amplio en cuanto a las actividades. Por ejemplo, de manera permanente hasta este viernes de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 19:00 en la sede, hay una exposición de material tiflotécnico donde los asistentes pueden conocer los distintos materiales que disponen los afiliados para el acceso a la información y cómo afrontan sus actividades de la vida diaria. Ayer tuvo lugar la presentación de la Semana de la ONCE de la que tomaron partida el delegado territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta, Rafael López, y la concejala de Políticas Sociales e Igualdad del Ayuntamiento de Huelva, Alicia Narciso. Rafael López resaltó la unión de colaboración y ayuda con la ONCE, mientras que Narciso remarcó el lema de la programación porque "tiene detrás la esencia del trabajo que hay que realizar en la sociedad, seguir fomentando la empatía, la concienciación y la sensibilización. Ponernos en el lugar de aquellas personas con discapacidad porque tendremos otra perspectiva diferente".

También ayer tuvo lugar una charla-coloquio bajo el nombre de Tartessos: Huela la gran desconocida, a cargo de la afiliada Victoria Valiente, que resultó ganadora del Concurso de Relatos Cortos de la ONCE de Andalucía 2017.

Hoy se desarrollará a las 12:00 un paseo en catamarán con organizaciones representativas del sector de la discapacidad por la Ría de Huelva. Mañana, la Plaza de las Monjas acogerá a las 11:00 una exhibición de perros guía para concienciar a los ciudadanos sobre el trabajo que desempeñan. Y por la tarde se desarrollará una mesa redonda que versará sobre las dificultades detectadas por los usuarios de perros guía en su vida diaria dirigida a colectivos diferentes como el taxi o la hostelería. Por otro lado, los empresarios onubenses visitarán la mañana del jueves Ilunion Lavandería, el centro especial de empleo ubicado en Cartaya.

El Salón de Actos de la Facultad de Educación de la UHU acogerá el viernes una conferencia sobre la discapacidad visual y los servicios sociales de la ONCE, a cargo de la trabajadora social Tilde Muñoz, y después habrá un encuentro con estudiantes en el que el profesor José Luis Pérez explicará el modelo educativo de la organización.

Por su parte, La Palma acogerá mañana una charla sobre las prestaciones sociales de la ONCE y el jueves, la agrupación teatral Tiflonuba, integrada por actores ciegos y con discapacidad visual, representarán la obra La eterna herencia, de Unamuno.