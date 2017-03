La ONCE invita a conocer el mundo desde otra perspectiva

Mira como veoes la iniciativa que parte desde la ONCE para hacer partícipe a la sociedad de cómo es la vida de las personas con alguna deficiencia visual. Un amplio programa de actividades que incluye exposiciones, visitas, talleres y circuitos de movilidad, para que los onubenses compartan con los afiliados la realidad de las personas invidentes. El Consejo Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla organiza esta Semana de la ONCE en Huelva actos en la capital, en la aldea de El Rocío y en La Palma del Condado entre el 20 y el 24 de marzo, "con la ilusión de implicar a la ciudadanía onubense en un doble sentido, en señal de agradecimiento a la confianza que depositan a diario en la labor social que realiza la ONCE, y como instrumento de concienciación masiva y activa a favor de la integración de las personas con discapacidad en la sociedad", explicó el consejero en Huelva, Francisco José Abad.

Los actos programados arrancaron ayer con una charla coloquio sobre el Cabildo Onubense en la segunda mitad del siglo XVII. Hoy ofrecerá un recorrido por un túnel sensitivo y un paseo en catamarán por la Ría de Huelva. La semana incluye desde un desayuno a ciegas en La Palma del Condado a una visita al Rocío de forma accesible o una visita a los talleres de manualidades y habilidades artísticas de la organización.

La provincia de Huelva cuenta con 1018 afiliados de las casi 16.000 personas ciegas y con discapacidad visual grave que hay en Andalucía.