Nuevos canales, nuevas reglas de comunicación

En los modernos canales de comunicación, los mensajes aparecen exentos de cualquier matiz, carecen incluso del trazo manuscrito del remitente y nada suaviza la comunicación escrita. A esto hay que añadir lo desconsiderado e inoportuno que puede llegar a ser un SMS, o un whatsapp, o un directo de Twitter o un correo electrónico…

Y si el receptor descodifica siempre el mensaje que le envía el emisor según sus propias circunstancias (ánimo, cultura, educación…), en el caso de la comunicación telemática esto se traduce en ponerle la entonación. Puedes escribir un mensaje con el mejor de los ánimos, sin querer decir nada más que lo que estás escribiendo, y sin embargo ser descodificado como una afrenta insalvable que llega a menoscabar amistades de años. Y si no, que pregunten en Facebook…

Que la tecnología deshumaniza es un hecho. Que el desarrollo tecnológico potencia el aislamiento de los individuos, es otro. Que la riqueza de la comunicación interpersonal se diluye hasta desaparecer en un teclado, también parece probarse. Pero que no seamos capaces de mantener las mínimas formas, ya me cuesta asumirlo.

La generación que viene empujando ha echado los dientes con este tipo de comunicación, y derrocha humanidad en cada onomatopeya que escribe, y en cada serie ininteligible de símbolos transmite emociones, repitiendo las consonantes con sentido. Y aunque no pone una hache o una q ni por equivocación y la descodificación es cada vez más compleja, a su modo esa generación ha desarrollado toda una nueva forma de comunicarse.

Sin embargo, yo que soy de la generación que se intercambiaba direcciones con código postal, sueño con que ciertas normas de educación no se pierdan, y que en ningún mensaje falte un hola y una despedida, aunque sea con abreviatura. Que no escribamos todo con mayúsculas si no es para gritar; que no olvidemos la asombrosa utilidad de los signos de puntuación; que cuidemos la ortografía y la sintaxis de este idioma tan rico y versátil que nos ha tocado en suerte; y que dignifiquemos en lenguaje telemático al nivel que se ha colocado, como la primera forma de comunicación interpersonal entre los humanos.

A ver si haber tenido el lujo de la educación nos sirve para algo más que para lucir títulos en las paredes. Y ya de camino, nunca está de más recordar que ahí hay un hombre que dice: ¡ay!