Nuevo impulso institucional para lograr la llegada del AVE a Huelva

Ya no basta con la Agrupación de interés por las infraestructuras de la provincia Huelva. Ahora es el AVE, directamente, el que centra un nuevo esfuerzo institucional, que toma cuerpo con un pacto social tras el anuncio realizado hace unas semanas por el ministro de Fomento en la inauguración de la nueva estación onubense. A ella llegará el tren de alta velocidad, dijo entonces Íñigo de la Serna. Y ahora un grupo de catorce instituciones y agentes sociales provinciales, liderados por la Diputación, el Ayuntamiento de la capital y la Universidad de Huelva, piden concreción: plazos y dotación presupuestaria anual para la consecución del ansiado AVE.

Fue la Diputación la que ejerció ayer, una vez más, de anfitriona e impulsora de la demanda en materia de infraestructuras de comunicación. Y su presidente, Ignacio Caraballo, lo hizo con una disyuntiva que pretende simplificar el mensaje: "No podemos esperar más. Es el momento de decidir si queremos una provincia de primera o de segunda, si queremos subirnos a la modernidad o quedarnos anclados al pasado". Dos "reflexiones", dijo, que "definen muy bien cuál es el espíritu de nuestro trabajo".

La escenificación de ayer en la Sala de la Provincia tuvo toda la intención de ser un primer impulso que acabe haciendo el recorrido completo pendiente para traer a Huelva el AVE. Éste, ahora, en este momento, "porque si recurríamos a un conglomerado de infraestructuras que tanta falta le hacen a Huelva corríamos el riesgo de perdernos". Es, pues, el AVE "como bandera", al hilo del compromiso exhibido por el ministro De la Serna de Fomento en Huelva, la "única provincia en Andalucía y de las pocas en España que no está comunicada por una doble vía". "No queremos ser menos que los demás, queremos tener las mismas oportunidades". "Aspiramos a no ser menos que nadie", añadió después el alcalde de la capital, Gabriel Cruz.

Y en ese afán por desprenderse del complejo de Cenicienta, Cruz y Caraballo se refirieron en el acto a la concreción que exigen con este pacto: "un calendario con financiación para cada ejercicio y que empiece a ejecutarse ya".

El alcalde onubense fue uno de los más receptivos en Huelva en el anuncio del ministro en la estación. Ayer reiteró su satisfacción con que Fomento cambiara entonces "de criterio". Por eso, llegados a este punto, insisten en la idea de la definición, sucesivamente, con la "Declaración de Impacto Medioambiental, y la ejecución del proyecto y de las obras que culminen con la llegada de la alta velocidad cuanto antes, aunque sabemos que para todo esto son necesarios muchos años".

El pacto social fue suscrito ayer también por la vicerrectora de Extensión Universitaria, Joaquina Castillo; por el presidente de la Cámara de Comercio, Antonio Ponce; por el presidente de la Autoridad Portuaria, José Luis Ramos; además del gerente de la Aiqbe, Rafael Romero; el del Círculo Empresarial de Turismo, José Manuel Díaz-Sánchez; el de la Comisión de Infraestructuras de la FOE, Javier Mateo; los secretarios generales de los sindicatos CSIF, UGT y CCOO; el presidente del Consejo Económico y Social de la provincia de Huelva (CESpH); el de las Cofradías Onubenses de Pescadores; y la representante de la Unión de Consumidores (UCE-UCA) en Huelva.

Llama la atención que entre los firmantes no aparezcan muchos de los que sí forman parte de esa otra herramienta beligerante por los agravios a Huelva, que es la Agrupación de interés por las infraestructuras. Tuvo explicación para ello el alcalde Gabriel Cruz, que se remonta a las primeras reuniones con De la Serna en Madrid para dar la iniciativa a las dos principales administraciones locales, a empresarios y sindicatos, como abanderados de este nuevo impulso que pretende ser.

"Esto no va contra nadie, ni contra el todavía ministro de Fomento ni contra un Gobierno de un color determinado. Es una reivindicación de una provincia ante el Gobierno de España, responsable de la infraestructura ferroviaria, para que Huelva tenga las mismas oportunidades que los demás". Y en ese propósito, aclararon, habrá puertas abiertas para cualquier institución y colectivo. Para cualquiera.

El propio Caraballo lo quiso dejar claro al empezar ayer: "Este acto no sólo representa los intereses de los que estamos hoy aquí, sino de toda la ciudadanía, de la sociedad de la provincia de Huelva".

Por eso la firma de este pacto, "el primer paso en el camino", fue una arenga también a esa ciudadanía a la que apelaba el presidente de la Diputación. Para ella se ha creado un sitio web (aveparahuelva.com) que remite a una recogida de firmas. A las ocho de la tarde había 118. Queda por avanzar.