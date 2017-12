Nueva ofensiva para reclamar al Gobierno inversiones para los trenes

"No queremos ser más la cenicienta de Andalucía y de España. Tenemos derecho como onubenses a tener un ferrocarril digno, público, social y sostenible". El mensaje, no por más veces repetido, pierde vigencia en la reclamación constante al Gobierno de Rajoy y su Ministerio de Fomento para que la provincia de Huelva cuente con unas infraestructuras ferroviarias mínimas para garantizar un servicio adecuado y con la calidad del resto del país.

Esta vez son las organizaciones CGT, Equo y Podemos, como parte de la recién creada plataforma Huelva por el ferrocarril público, social y sostenible, las que lanzan una nueva ofensiva dirigida al Ministerio para que se atienda la reclamación que se ha intensificado estos últimos años especialmente, aseguran, por necesidades cada vez más acuciantes entre los usuarios de la provincia.

El secretario general de la central sindical CGT en Huelva, Diego Rodríguez, dejó ayer a un lado las promesas sobre el AVE, de cuya llegada se mostró más que escéptico, y reclamó al Gobierno inversiones para "centrarse más en el ferrocarril que tenemos, mejorando las infraestructuras de las líneas convencionales tanto para mercancías como para pasajeros". "A esa nueva estación no llegará el AVE -dijo- y sí trenes convencionales pero con una escasez que no dan cobertura a lo que Huelva necesita".

Los impulsores de la nueva plataforma se centran en la línea que une Huelva con Zafra, como servicio imprescindible para la población de los municipios del interior de la provincia y para el transporte de mercancías. "Aquí el tema es mucho más preocupante porque la línea está totalmente abandonada y los trenes tienen muchísimas limitaciones, no porque sean trenes malos, que es lo que venden, sino porque no se invierte en infraestructuras", aseguró el responsable de CGT, con gran implantación en Renfe.

Diego Rodríguez denunció que "parece que los ciudadanos de la Sierra de Huelva no tienen derecho a transportarse" y destacó la falta de conexión con el norte de la Península, en lo que entendió como una salida natural por la Ruta de la Plata hacia el Puerto de Gijón: "No están conectados porque tienen vías levantadas al norte de Cáceres y no se favorece ningún tipo de movilidad".

La parlamentaria de Podemos, coportavoz de Equo y representante en la Comisión de Fomento, Carmen Molina, introdujo durante la comparecencia de Rodríguez el factor regional en la reclamación. Aseguró que en un contexto nacional en el que "menos del 3% de las mercancías se traslada por ferrocarril", el debate esta semana del proyecto de ley sobre cambio climático debe contemplar en el Parlamento "un cambio urgente hacia una movilidad más sostenible, que nos provee el ferrocarril convencional, de mercancías y de personas".

"Con la apuesta por la carretera en exclusiva, a mediados del siglo XX fue cuando empezó el abandono progresivo de buena parte de las líneas de ferrocarril convencional", señaló Carmen Molina. En ese sentido recordó que conllevó en Huelva la desaparición de la línea que unía la capital con Ayamonte, además de dejar la comunicación con Sevilla "con escaso horario y periodicidad", y con el transporte con Zafra y Extremadura "muy deficitario también", mostrando la necesidad del cambio.

El parlamentario de Podemos por Huelva, Jesús Romero, como parte también de la plataforma, fue un poco más allá y destacó la necesidad histórica de inversiones públicas que mantiene Huelva, citando como referencia el informe al respecto del Consejo Económico y Social de la provincia de Huelva (CESpH): "No se está dando el mismo tratamiento a Huelva que al resto de provincias de Andalucía en los presupuestos de la Junta, ni que a otras provincias españolas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE)".

Romero hurgó en esa gran deuda histórica, que consideró "mucho más preocupante cuando hablamos de infraestructuras", y de una dimensión mucho mayor, a su vez, al tratarse específicamente de inversiones en infraestructuras ferroviarias. Ante la terminal Huelva Mercancías, y sólo unos días después de que se presentara el proyecto de la futura zona logística en terrenos del Puerto, Romero aventuró que "la actividad portuaria necesitaría unas conexiones ferroviarias dignas y mínimas para poder competir con otros productos y con otras zonas económicas que sí tienen esa capacidad de transporte para su producción".

Jesús Romero, que desvinculó la marca AVE de la necesidad de una "línea de velocidad alta, independientemente de quien la comercialice", defendió la recuperación de la línea de Ayamonte, "estupenda para la economía de la provincia", y la inclusión de partidas en los PGE de 2018 para garantizar el funcionamiento adecuado de las conexiones con Zafra y con Sevilla, "en alta velocidad".