Notable seguimiento en la jornada de huelga estudiantil por la sentencia de 'la Manada'

Los estudiantes de Huelva respondieron ayer masivamente a la convocatoria realizada, a nivel nacional, por el Sindicato de Estudiantes (SE).

La razón de esta jornada de huelga, dirigida únicamente al colectivo del alumnado, se realizó bajo el lema Vergüenza. No es abuso es violación, en referencia a la sentencia sobre el caso de la Manada. Aunque desde la Delegación Territorial de Educación no se facilitaron datos sobre el seguimiento, todos los institutos de la capital consultados por este periódico coincidieron en señalar que la ausencia de alumnos de las aulas había sido bastante notable teniendo en cuenta, no obstante, dos excepciones: la de los alumnos de 1º y 2º de ESO que no pueden adherirse a este tipo de convocatorias y los de 2º de Bachillerato, que ya se encuentran en la última fase del curso a la espera de la preparación de cara a las pruebas de Selectividad.

A nivel universitario, el seguimiento fue bastante más parcial. Desde el Consejo de Alumnos y Representantes de la Universidad de Huelva (Caruh) se indicó que este órgano no podía apoyar esta convocatoria por encontrarse, en estos momentos, en funciones. La huelga culminó con una concentración que tuvo lugar en la Plaza de las Monjas.

En esta convocatoria, el SE argumentaba que "en esta gran huelga manifestamos nuestro rotundo rechazo a esta justicia patriarcal y machista -exigiendo la expulsión de la judicatura de los jueces responsables de esta sentencia aberrante-, contra la corrupción del PP y sus ataques a los derechos democráticos y mostramos toda la solidaridad de los estudiantes con la víctima de esta agresión horrenda".