Nicasio Moreno lleva su 'Afinación flamenca' a Harina de otro Costal

Conocido como el pintor de sonidos, ha dedicado gran parte de su vida a investigar las posibilidades abiertas a la guitarra y el violonchelo. Lo ha hecho para ampliar el campo del flamenco. Ha descubierto afinaciones y las ha aplicado al arte jondo. Moreno ha plasmado toda esta labor en el disco Una meta en el camino. Afinaciones flamencas. Esta noche lo desgranará en Harina de Otro Costal, el centro artístico ubicado en Trigueros, donde actuará a las 22:00.

"Afino la guitarra en distintos tonos. Esto lo comparo con el fondo de un cuadro. Y a partir de tener el fondo del lienzo, pinto el cuadro. El fondo del lienzo sería la afinación. A partir de esa afinación empieza la composición", explica Moreno, artista que toca la guitarra, el violonchelo y el bajo, entre otros instrumentos. Todos ellos le aportan "una riqueza increíble" y le posibilitan "mucha cobertura para poner en pie los trabajos".

El compositor ha transitado por diversos ámbitos musicales: "Desde muy joven empecé con muchos tipos de música. He pasado por el jazz, el rock, el funky... Incluso por el teatro musical. Pero al final me iba encontrando con el flamenco. Había gente que decía que estaba loco perdido porque hacer flamenco con un violonchelo era algo que no se veía", relata Moreno, quien desde 1998 ha actuado con su violonchelo en Estados Unidos, Turquía, China, Francia, Italia, Rusia, Holanda o Alemania.