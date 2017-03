El Nazareno está obligado otra vez a pasar por una Carrera Oficial vacía

Los horarios e itinerarios de las hermandades quedaron cerrados por el Consejo de Hermandades solventando algunos problemas del año pasado. Algunos no se sabe hasta cuándo estarán resueltos. Queda pendiente la Madrugada, en la que el Nazareno, que es la única cofradía de la jornada, volverá a verse obligada a pasar por una Carrera Oficial que año tras año se encuentra vacía. Incluso la representación oficial en el palco de autoridades en el Ayuntamiento sólo contó en 2016 con la presencia de dos concejales del PP y es que, desde hace unos años, la presencia del alcalde en la cofradía se realiza a la recogida.

El de la Madrugada es un tema enquistado. Los hermanos mayores todavía no acaban de resolver la petición hecha por la Hermandad del Nazareno para que se le exima de hacer Carrera Oficial, que se encuentra completamente vacía, ofreciendo una imagen que poco o nada dice del buen hacer de las cofradías.

José Luis Borrero, hermano mayor de la Hermandad del Nazareno insiste en lo que vienen planteando reiteradamente. "A los usuarios de los palcos no les hacemos ningún perjuicio porque no están en los palcos; no hay nadie, esa es la cuestión por la que pedimos no pasar por la Carrera Oficial". Lamenta que quienes hablan de esa obligatoriedad "no están aquí, estos insignes cofrades se marchan a Sevilla y no ven con la soledad en la que transcurre la cofradía por este lugar, ellos no lo viven". Se pregunta, igualmente, "por qué no están las televisiones para retransmitir esta zona vacía". En los horarios facilitados por el Consejo se marca su paso por la Carrera Oficial, con entrada a las 5:00 y salida a las 6:45. Borrero dice que "la hermandad hará la Carrera Oficial como se les obliga, pero queremos el mismo servicio de guardia de seguridad de cualquier día, que las sillas estén abiertas, que todo esté limpio". Sin embargo, eso no viene ocurriendo en los últimos años y es por lo que siguen insistiendo.

El paso año, a propuesta de la junta del Consejo, se hizo una consulta a los hermanos mayores y estos acordaron por mayoría que la Hermandad del Nazareno hiciera Carrera oficial de acuerdo con los estatutos, desoyendo la situación de inseguridad y escasa participación que hay en el recorrido oficial.

La única esperanza está a la hora de abordar la renovación de los estatutos, que va camino de nueve años pendiente de aprobación y todo por cuestiones como esta del Nazareno, en la que la mayoría de los hermanos mayores no quieren ver la cruda realidad.

El presidente del Consejo, Antonio González, destaca que ellos fueron los que promovieron la votación de los hermanos mayores. Confiaba en que los estatutos estuvieran aprobados, pero por diversas cuestiones a la hora de reuniones no están resueltos. Hay convocada una reunión de la comisión encargada de los mismos para el lunes 13. González señala que desde la junta del Consejo quieren resolver esta situación y se espera que se puedan dar los pasos tendentes a ello.

Aún hay tiempo hasta Semana Santa, todo dependerá de los hermanos mayores y el planteamiento que haga la propia Hermandad del Nazareno. Está pendiente un pleno y la toma de hora.

Por otra parte, la Hermandad de la Esperanza, después de años de retrasos y conflictos en esquinas de paso, retrasa su salida a las 19:30. Lo primero y más importante es que así no tendrá que esperar que su propio cortejo deje pasar a su cruz de guía en la esquina de Cardenal Cisneros. Así será todo más fluido. Incluso a la salida de la Carrera Oficial no tendrá que esperar por encontrarse su cuerpo del paso de misterio en la calle Miguel Redondo, ya que avanzará por la Gran Vía hacia la calle Santa Ángela de la Cruz.

El principal escollo al que se enfrentó el Consejo de Hermandades estuvo en el Jueves Santo. El conflicto no era otro que el cambio de los dos últimos años por el que Los Judíos, al querer pasar por la Concepción cuando la Oración se está recogiendo. Los Judíos quieren tener libre su paso por el candelabro a las 00:00 y la Oración dice que no le es posible antes de las 00:30. La cofradía de la Merced insiste en querer hacer su vuelta más rápida y ganar tiempo; mientras, la Oración apunta a que está en su recogida. Este espinoso tema se resolvió con la renuncia de Los Judíos a pasar por la calle Concepción.

Hay otros cambios que se pueden considerar menores, en horarios y pequeña modificación en los itinerarios, aunque en algunos casos son especialmente significativos aunque no afecten al discurrir de las cofradías de su jornada.

Es el caso de las hermandades de La Redención, Cautivo, Perdón y Estudiantes. La Redención se introduce a la salida por la barriada de Villa Mundaca. El Perdón no bajará por el Humilladero hacia las Colonias, sino que lo hará por El Conquero, recorriendo la avenida Manuel Siurot. El Cautivo coge por nuevas calles del barrio y llegan al Asilo desde Virgen de las Angustias; mientras no pasan por la calle San Sebastián y lo hacen por Fray Junípero Serra; también hay unos cambios a la recogida. En Estudiantes, a la salida no siguen por la calle Doctor Cantero Cuadrado, sino que lo hacen hacia Ponce de León.