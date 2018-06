Narciso Rojas: "La sentencia demuestra el valor de una afición organizada"

El Trust de Aficionados del Recreativo valora de forma positiva la sentencia. La asociación de seguidores albiazules ve culminado un proceso iniciado hace tres años cuando presentó una querella contra Pablo Comas por presuntas irregularidades en su gestión con una sentencia que confirma la comisión de estas.

El presidente del colectivo onubense, Narciso Rojas, entiende que "es un triunfo para la asociación llegar a este punto porque es histórico para el fútbol español por ser la primera vez que la afición sienta en el banquillo a un presidente y propietario de un club".

Narciso Rojas considera que la condena tiene un valor añadido porque "es muy importante para el futuro del club", ya que "protege al Recreativo puesto que quien llegue sabe que hay una masa social organizada dispuesta a trabajar por este tipo de cosas".

En este sentido, recalca que aunque accionarialmente el Decano tiene sus propietarios, "el club somos nosotros". De ahí que reclama a la masa social "que se organice para protegerse de esas agresiones de los gestores. Que los seguidores se agrupen en las peñas o el Trust es importante para hacer más fuerte al club ante los gestores que puedan llegar".

Con la sentencia se pone "punto y final a la querella para nosotros". Se cierra una etapa "de sufrimiento, de trabajo y de tiempo quitado a nuestras familias, pero bien merecido porque se ha hecho justicia con el Recreativo".

El abogado del Trust, Enrique Arroyo, considera que la sentencia es "ajustada a Derecho" y que tanto el ponente como la sección "se han esmerado". Considera la resolución "con mucho fundamento jurídico". A su juicio, "hemos conseguido demostrar que algún delito en la gestión de este señor se había cometido". Por ello, "estamos satisfechos porque no es una sentencia privativa de libertad cruenta, porque no se buscaba el escarnio". Arroyo confirma que la pena supondría la entrada de Pablo Comas en prisión si no media recurso, ya que "el mínimo para evitarla son dos años".