Mundos que esperan en el plato

Aduriz es un tipo inquieto. Curioso. Se nota en los planteamientos de su cocina, en el proceso que sigue para ello. Y se confirma escuchándole hablar. Las referencias a la búsqueda, a la exploración, son continuas en la conversación. Habla de investigar pero no sólo en la cocina. También lo reivindica para quienes se sientan en el salón de su (restaurante) Mugaritz, a los que presenta propuestas dispuestas a provocar una experiencia total, ante la que sólo deben presentarse libres, sin más cubierto que esa "llave", la lengua, órgano sensorial que abre puertas a otros mundos, esos "otros muchos que hay todavía por descubrir".

El cocinero y el hombre son así. Y así fue, en unidad indisociable, como se presentó ayer ante el público onubense, en el coloquio del ciclo Ahora Capital que organiza en Acánthum la estrella local, Xanty Elías, con la colaboración de Huelva Información. Ahí explicó la base de su filosofía, que le lleva a proclamar que con sus creaciones "no se come bien". "La gente me mira raro cuando lo digo. En Mugaritz no se come bien, se come interesante".

Cuenta que hace diez años, uno de los neurocientíficos más prestigiosos del mundo que fue a su restaurante le dijo una frase que sigue recordando por resumir todo cuanto pretende: "Sois muy creativos pero lo verdaderamente trascendente es que vuestra creatividad hace creativos a los comensales". Es la liberación de prejuicios que reclama con la cocina.

El discurso de Andoni Luis Aduriz es claro. Y aporta clarividencia a quienes le escuchan. No se trata de proselitismo sino de instigar la apertura de mente que empieza con dejar a un lado los supuestos estándares del sabor.

Igual que hace unos días un arquitecto catalán reconocido se puso de rodillas ante él para alabar su cocina, "hay otros que quieren pegarme". En ese riesgo y constante experimentación, seguramente, reconoció, viene la resistencia de la tercera estrella Michelin. Incluso el peligro de perder la segunda. Tampoco debe ser muy importante, bromeó, cuando nadie sabe cómo se llama el último condecorado en Francia con tal distinción.

Empezó ayer refiriéndose al producto. También al pretendido producto natural: "Ni siquiera el tomate es natural; es resultado de un tratamiento y una orientación por parte del ser humano". Incluso a esa otra sofisticación que parece la utilización -en cocina y lenguaje- de los subproductos. ¿Qué son todos ellos? "Hasta el foie es casquería", recordó.

No dudó en preguntar al público cuántos se consideraban con un nivel notable o sobresaliente de conocimiento gastronómico. Sólo una mano se elevó entre los presentes. Hace unas semanas, en un foro con medio centenar de altos ejecutivos en Málaga, "de los que pueden permitirse subirse a un avión privado y comer en los mejores restaurantes del mundo", la totalidad se atribuyó la máxima nota. El ejemplo vino para mostrar la "falta de humildad" actual para tratar la gastronomía, "la simplicidad que todos aplican". No se tienen en cuenta factores, dijo Aduriz, revelador, como la propia educación social, la cultura local que definitivamente condiciona lo bueno y lo malo. Lo corriente y lo extravagante. "Comer una gamba alistada en Huelva o un balut [huevo de pato con el embrión desarrollado] en Filipinas". Hay que tener respeto por la cultura local, defendió. No caben el menosprecio ni la imposición de la razón única.

Otro ejemplo para despejar dudas sobre su visión: "Te puedes comer algo que no creas que está bueno pero que tampoco puedas asegurar que está malo, y que sea emocionante a la vez". Se lo dijo a un periodista gastronómico en Mugaritz, al que ofreció, para demostrárselo, un líquido negro, denso, de aroma extraño, con toques de yodo y sal, servido por su sumiller en copa. Ni bueno ni malo, le reconoció. ¿La emoción, la sorpresa? "Enseñarle la botella de un vino de 1724, La bota del Tío Pancho, con tres siglos. Acabó metiendo el dedo en la copa para apurarlo al máximo cuando no quedaba gota". ¿Quién dijo que no se puede comer con la manos?