Muere atropellado un trabajador de 37 años en Atlantic Copper

Poco después de las 6:00 de ayer, Antonio Ruiz, un trabajador de 37 años casado y con una hija de 5 años de edad, fallecía al no poder superar las graves heridas ocasionadas después de ser atropellado por una máquina de transporte en la sección de convertidor de la factoría de Atlantic Copper donde trabajaba. Los hechos, aún sujetos a una investigación como siempre que suceden este tipo de casos, parecen apuntar a una distracción cuando fue arrollado por una maquinaria de transporte, lo que le originó múltiples traumatismos. El trabajador fue atendido y estabilizado en el mismo lugar de trabajo por el personal médico de la empresa y fue trasladado por una unidad del 061 hasta el hospital Juan Ramón Jiménez donde fue operado de urgencia. No obstante, debido a la gravedad de sus heridas, falleció poco después al no poder recuperarse de las mismas.

Desde un primer momento, Atlantic Copper se puso a disposición de la familia del trabajador así como de sus propios compañeros, en especial quienes presenciaron los hechos, a los que ha facilitado "asistencia psicológica para superar estos momentos", confirmaron a Huelva Información fuentes de la empresa. Las mismas quisieron aclarar también que "ha estado y está en contacto permanente con las autoridades para colaborar en el esclarecimiento de los hechos".

Hoy tienen lugar dos concentraciones, una en la fábrica (9:00) y otra en UGT (12:00)El último accidente mortal en la planta data de 2004 y fue por una descarga eléctrica

La totalidad de agentes económicos, reunidos en la mañana de ayer con motivo de la jornada de trabajo del Foro Provincial de la Estrategia Industrial de Andalucía, tuvieron un recuerdo para el trabajador y quisieron mostrar sus condolencias tanto a los familiares como a los compañeros del mismo, a la vez que reconocían sentirse afectados por el conocimiento de la noticia a primera hora de la mañana de ayer. En este sentido, tanto patronal como sindicatos reconocieron los esfuerzos de Atlantic Copper para evitar los accidentes laborales y sus inversiones en políticas de prevención.

Así, el secretario general de UGT, Sebastián Donaire, añadió que el trabajador fallecido "pertenecía a la plantilla" y que a pesar de que espera el resultado de la investigación, todo parece apuntar a un fallo humano, "aunque las medidas de seguridad que se adoptan en la empresa, siempre han sido las adecuadas". Por su parte, su homólogo en CCOO, Emilio Fernández, animó a "extremar las medidas, que no nos relajemos porque el año pasado se produjeron en la provincia 6 accidentes mortales, un incremento del 500%".

Por su parte, el presidente de la Federación Onubense de Empresarios, José Luis García-Palacios, animó a conseguir mayores hitos de seguridad y recordó que "esta empresa cuenta con una incidencia de siniestralidad laboral "prácticamente nula" y resaltó los esfuerzos que realiza en materia de prevención, mientras que la animaba a "seguir con los esfuerzos para volver a la incidencia cero".

También el delegado de Empleo, Manuel Ceada, calificó como "una mala noticia" el fallecimiento, al tiempo que reconoció el trabajo que realiza la industria en materia de prevención puesto que consideran esta cuestión "como un valor añadido y no como un coste".

Por último, la viceconsejera de Empleo, María José Asensio, también quiso mandar las condolencias tanto a la familia del fallecido, como a sus compañeros y animó a todo el sector industrial a "mejorar en los niveles de seguridad".