Muere una mujer ahogada frente al Puerto Deportivo de Isla Cristina

"Al principio pensamos que podría ser un hombre", señalaron, porque "el pelo no era muy largo". También indicaron que "vestía ropa de deporte: una chaqueta o sudadera azul clarito, pantalón como de chándal azul marino y zapatos deportivos", por lo que "pensamos que podría haber estado haciendo deporte y haberse caído", concluyeron. Por su parte, en declaraciones a los periodistas antes de asistir a unas jornadas, el coordinador provincial del 112 en Huelva, Francisco Huelva, confirmó este hallazgo. No obstante, no abundó más en la cuestión al encontrarse abierto el protocolo judicial. De este modo, no especificó si el fallecimiento de esta persona se produjo como consecuencia del temporal que azota a la provincia estos días.

Por su parte, operarias del Servicio de Jardinería del Ayuntamiento de Isla Cristina que estaban realizando podas en el cercano paseo marítimo de la playa del Cantil desde las siete y media de la mañana, señalaron a este diario que no se percataron de nada hasta que no vieron el revuelo de vehículos de la Guardia Civil y equipos de emergencia por la zona.

El viento movió piedras de 20 toneladas en el Puerto de Huelva

El director del Puerto de Huelva, Ignacio Álvarez-Ossorio, reconoció ayer que la fuerza del temporal se dejó sentir de una manera especial en el dique Juan Carlos I de las instalaciones portuarias, donde las olas "consiguieron desplazar bloques de piedra de entre 10 y 20 toneladas que se movieron de su emplazamiento y que deberán ser retirados". No obstante, "ninguno de ellos afectó a la navegabilidad, ya que se encuentran en una zona que no es navegable". A pesar de todo, "ya han comenzado los trabajos para reponer lo dañado; no obstante, la reparación completa exigirá una licitación, por lo que se demorará durante meses" y llegará a tener un presupuesto que "sobrepasará los miles de euros, ya que estamos hablando de millones para rehabilitarlo de manera integral". Álvarez-Ossorio recordó que "el Puerto "no ha vivido una cosa parecida desde el que se vivió en 1996". El Muelle Juan Carlos I es una estructura rebasable, por lo que la navegación tanto en el Muelle Exterior como en el entorno de la ría no se verá afectada. A pesar de ello, desde la Autoridad Portuaria lamentaron que "durante estos días la actividad marítima se ha visto seriamente afectada, ya que salvo en algunas ventanas, no se han producido entradas y salidas de barcos durante los momentos más fuertes del temporal, con lo que los tráficos se reducirán considerablemente".