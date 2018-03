El Movimiento Feminista invita a las mujeres a "parar todas" el 8-M

El Movimiento Feminista de Huelva pide a las mujeres que secunden la huelga convocada con motivo del 8 de marzo, una huelga que se plantea en cuatro ámbitos: cuidados, consumo, estudiantil y laboral. Proponen desde esta plataforma ciudadana, formada por asociaciones y colectivos que trabajan en pro de conseguir la igualdad real entre hombres y mujeres, que la población femenina pare la actividad durante veinticuatro horas en los tres primeros apartados y que en el cuarto se siga lo acordado por los sindicatos, es decir, paros por turnos.

Asimismo, se invita a todas las mujeres a que participen en la manifestación, que tendrá lugar mañana y saldrá a las siete de la tarde de la plaza del antiguo Estadio Colombino y finalizará en la plaza de las Monjas.

La manifestación partirá a las siete de la tarde de la plaza del antiguo Estadio Colombino

El Movimiento Feminista de Huelva informó ayer de las distintas movilizaciones en la sede del centro provincial del Instituto Andaluz de la Mujer en Huelva (IAM), un acto que contó con la presencia de la coordinadora provincial del IAM, Eva Salazar, y de la vicepresidenta de la Diputación Provincial, María Eugenia Limón, así como de representantes de colectivos y asociaciones de mujeres.

Laura Limón, del Movimiento Feminista de Huelva, comentó que "llevamos mucho tiempo trabajando para que la huelga sea un éxito", a lo que añadió que "parte de esto ya se ha conseguido, porque en todos los medios de comunicación se está hablando de esto".

Apuntó que es una huelga de carácter internacional, que se llevará a cabo en "más de setenta países y Huelva no se va a quedar atrás".

Explicó que se están realizando asambleas informativas por todos los barrios de la capital onubense y subrayó que "es algo más que una huelga al uso, todas las mujeres están llamadas a secundarla".

María José Vázquez, de la Asociación Onubense de Mujeres con Discapacidad Luna, recalcó que "es obvio que las mujeres son las grandes sostenedoras del sistema. Si paramos, tanto en la faceta pública como en la privada, sería un desastre total".

Vázquez comentó que "hay que darle luz al trabajo que las mujeres desarrollan en todos los ámbitos", pues sin ellas "el país se paralizaría totalmente".

En la misma línea se manifestó Maribel Valencia, de la Asociación de Mujeres Inmigrantes en Acción Amia, "si paramos el mundo no avanza". Señaló que una de las principales reivindicaciones es la conciliación laboral y familiar. "Si las mujeres no alzamos la voz no se consigue nada", por lo que es fundamental que "se sumen" a la huelga, "que aparquen lo que tienen que hacer ese día" y que las reivindicaciones no se limiten a un solo día sino "que continúen todo el año. Hay que revalorizar lo que somos, valemos y aportamos, seamos visibles y aportemos".

Limón, que resaltó que son muchas las acciones organizadas con motivo del Día Internacional de la Mujer por distintos colectivos, entidades y administraciones, indicó que esa jornada la población femenina debe "parar sus actividades, realizar un parón, paremos juntas y todas", por lo que pide que "las parejas y compañeros se encarguen de las labores invisibilizadas que realizan las mujeres, que se encarguen de ese papel y que muchos de ellos vean lo difícil que es conciliar".

La portavoz del Movimiento Feminista de Huelva confía en que la manifestación convocada para el 8-M "va a ser multitudinaria" y que la huelga será un éxito, aunque reconoció que hay ámbitos, como el de los cuidados, en el que "es imposible parar las veinticuatro horas", por lo que "pararemos por las que no puedan". Incidió en que estas actuaciones "son necesarias".

La plataforma ciudadana quiere que ese día el protagonismo sea de las mujeres, por lo que solicita que aquellos hombres que quieran apoyar al colectivo participando en las movilizaciones lo hagan manteniendo un segundo plano.