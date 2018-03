Mirar a la calle, según el día

Ninguno de los dos principales partidos políticos tenía ayer motivos para afearse mutuamente la no asistencia a cualquiera de las dos manifestaciones que, en el mismo lugar y por motivos completamente diferentes, ocuparon la Plaza de las Monjas; mientras el sábado se escucharon quejas a la rácana política de pensiones del Ejecutivo central, el domingo las palabras gruesas eran dirigidas a quienes, desde el PSOE, se oponen a la continuidad de la prisión permanente revisable. Éstos últimos, con su secretario de Organización, José Fernández, lo entendieron a la primera y sólo entraron a valorar sus reacciones en el momento de ser preguntados. El presidente del PP de Huelva tardó menos de cinco segundos en meterse en el charco.

Manuel Andrés González quiso poner al alcalde de la ciudad en el centro de la diana "por dar la espalda a la ciudadanía al no acudir a acompañar a los familiares de las víctimas, en una medida que es aprobada por el 80% de los ciudadanos". En contraposición, la masiva presencia de cargos populares "encabezados por el presidente del PP de Andalucía, Juan Manuel Moreno, y la ministra de Empleo, Fátima Báñez", era el colmo de la cercanía con una población que "no defiende la cadena perpetua tal y como dicen el PSOE y Podemos, sino que es una medida que ofrece garantías al preso, que está en vigor en todos los países de Europa" y que, en cualquier caso, "no parece que ninguno de ellos tenga la intención de escuchar esa voz mayoritaria" como sí hicieron ellos. Media hora antes, en la sede del PSOE, Fernández respondía por anticipado a esa intervención y denunciaba las "palabras mezquinas que se escucharon por parte de algunos dirigentes del PP en las que se sostenía que o se estaba con la prisión permanente o con los delincuentes; defendemos a las víctimas, pero nos parece indignante que se les utilice como hizo el PP. Respetamos cualquier concentración que se produzca".

Los dos grandes partidos recibieron reproches en las dos manifestaciones

"El alcalde no está con la ciudad", repitió machaconamente el dirigente popular y quiso engordar el caldo al sostener que "no fue capaz de acercarse a acompañar el dolor de las víctimas".

Donde sí tuvo más problemas fue en explicar por qué su partido permaneció huido en la manifestación que el día anterior y en la misma Plaza de las Monjas, congregó a miles de jubilados en petición de pensiones dignas. Aquí volvió a echar mano del argumentario del PP y recordó que el PSOE "fue el único partido socialista que congeló las pensiones, lo que indica su hipocresía e incongruencia a la hora de acudir a la manifestación". Además, según González, "el Gobierno ya tomó medidas para asegurar el cobro de las pensiones". Varios intentos después y ante la certeza de que las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno fueron anunciadas antes que la propia manifestación, el presidente del PP de Huelva no tuvo más remedio que reconocer que "estamos de acuerdo con el planteamiento que hace Mariano Rajoy con respecto a las pensiones".

Tampoco se le vio especialmente ducho a la hora de explicar los motivos por los que, apenas hace diez días, su partido también se ausentó de las manifestaciones que, de forma masiva, recorrieron las calles de Huelva en defensa de la igualdad de derechos para las mujeres. "Estuvimos en un acto propio en el que reconocimos el trabajo de varias mujeres andaluzas, una de ellas de Huelva". El caso es que ninguno de ellos hizo acto de presencia en las concentraciones.