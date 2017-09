Miranda está satisfecha con el trabajo de "casi todos" sus ediles

Para el grupo popular en el Ayuntamiento de Huelva el arranque del nuevo curso no sólo presenta demandas y peticiones dirigidas al equipo de gobierno, entre ellas la necesidad de que el PSOE trabaje en la elaboración de unos presupuestos para 2017 o acometa proyectos como el Centro de Salud de Isla Chica y mejoras en los barrios de la capital.

Las aguas andan revueltas en las filas populares y el nuevo ciclo también se inicia con una exigencia que viene de atrás y que va dirigida tanto a la dirección provincial del propio partido como a la presidencia del grupo municipal, responsabilidades que recaen -ambas- en la espalda de Manuel Andrés González.

La portavoz de los populares en el Consistorio, Pilar Miranda, recordó ayer, acompañada por las ediles Juana Carrillo y Carmen Sacristán, que sigue a la espera de que González acceda a mantener una reunión con el grupo. La solicitud fue remitida "hace meses" y el objetivo del encuentro no es otro que evaluar la situación interna y el "funcionamiento" del equipo, donde la mayor parte de los ediles se sienten ninguneados por la dirección provincial y existen tensiones entre la mayoría y la viceportavoz, Berta Centeno.

Aunque trató de ser cauta, la propia Miranda no pudo ocultar ayer que existen diferencias en la agrupación municipal. No en vano, prácticamente sin quererlo reconoció que no está contenta con todos los ediles. Y eso que en un principio se limitó a apuntar que "lógicamente no todo el mundo está liberado y hay gente que puede desempeñar un trabajo más amplio o menos, dependiendo de la disponibilidad".

Sin embargo, a la pregunta de si está satisfecha con el trabajo de sus siete compañeros, la respuesta de la portavoz fue clarificadora: "Bueno, sí, (con) casi todos. En fin... Son cosas internas que no me gustaría... Creo que públicamente lo importante es el trabajo que haga el grupo. Y el funcionamiento interno lo tratamos en el propio partido y, de hecho, tenemos solicitada la reunión con el presidente para tratar los temas del funcionamiento", manifestó durante la rueda de prensa.

Experta en mediar, Miranda señaló, no obstante, que el equipo municipal trabaja con fuerza e ilusión por Huelva y para ayudar a la gente. Además, destacó la importancia de contar con ediles con una experiencia en la gestión de 20 años y aseguró sentirse orgullosa, satisfecha y arropada por ellos. Sin embargo, insistió en que la reunión con González es "absolutamente imprescindible" y se mostró convencida de que la misma "tendrá lugar lo antes posible".

En cuanto al motivo por el que aún no se ha llevado a cabo el encuentro, supuso que González "estará muy liado". De cualquier manera, para Miranda esa reunión es esencial "porque el presidente del PP es el presidente del grupo municipal y hemos echado los dientes en el partido".

Ella, en concreto, "desde los 14 años" y "ellos, por el estilo". Así, la popular aseguró que "confiamos en nuestro partido, lo queremos y nos debemos a él, por lo que es absolutamente necesario que nos reunamos para tratar todos los temas relacionados con el funcionamiento del grupo".