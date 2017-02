Miranda critica la "falta de transparencia" del alcalde con los grupos de la oposición

La portavoz del PP en el Consistorio de la capital, Pilar Miranda, criticó ayer la "falta de transparencia" del alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, en asuntos "clave" para la capital onubense, así como la "falta de participación" que, a su juicio, el equipo de gobierno otorga a los grupos de la oposición. Ambas prácticas, según aseguró, ocurren desde que Cruz iniciara su primer mandato, si bien "se han acrecentado" en los últimos meses.

Para ejemplificar la primera de sus demandas, Miranda recurrió a dos empresas municipales: Aguas de Huelva y Emtusa. Respecto a la primera, criticó el "silencio" del regidor ante la supuesta contratación en la empresa pública de la mujer del concejal de Sí Se Puede Aljaraque para frenar la moción de censura en el Ayuntamiento aljaraqueño, asunto que está en manos de un juez y sobre el que el alcalde "sigue sin querer hablar".

Los populares registraron sendos escritos dirigidos tanto a Cruz como a la presidenta de la empresa municipal, la concejal socialista y teniente de alcalde María Villadeamigo, en los que reclaman información sobre esta contratación, sin que hasta el momento, según precisó Miranda, se haya recibido respuesta.

Respecto a Emtusa, mencionó las supuestas irregularidades denunciadas por varios aspirantes de las pruebas de acceso a la bolsa de empleo de empresa. Los populares, según sostuvo Miranda, también consideran fundamental un pronunciamiento de Cruz sobre este asunto, ya que "se mancha la imagen de una administración pública como es el Ayuntamiento de todos los onubenses".

La popular reprochó, por otra parte, la "falta de participación" que, bajo su punto de vista, se da a los grupos de la oposición en los asuntos importantes de la ciudad y en los actos del Ayuntamiento. En su opinión, para la elaboración el Plan Estratégico Huelva 2015, aprobado por el Ayuntamiento en el pasado Pleno y realizado por expertos de la Universidad, se debería haber ofrecido a los grupos políticos la opción de participar.

"Tenemos un ayuntamiento que no es transparente ni participativo, porque no tenemos información ni participación, aunque al alcalde se le llene la boca hablando de ello. El Ayuntamiento debería tener las paredes de cristal y no muros opacos", señaló.

Por último, la dirigente popular también se refirió a la "exclusión" de los grupos de la oposición en los actos organizados por el Ayuntamiento o por colectivos de la ciudad a los que se invita al Ayuntamiento, como "la presentación del Carnaval Colombino, el Pleno Infantil o la presentación del Cartel de Semana Santa".