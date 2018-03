Miles de personas claman en Huelva por la prisión permanente revisable

Más información Galería gráfica: Imágenes de la manifestación en contra de la derogación de la prisión permanente revisable celebrada en Huelva

Tras el llamamiento realizado por familiares de víctimas de crímenes violentos entre los que se encuentran los padres de Mari Luz Cortés, el padre de Diana Quer, Juan Carlos Quer, los padres de Marta del Castillo, la madre de Ruth y José, Ruth Ortiz, María del Mar Bermúdez, madre de Sandra Palo, y familiares de María y su padre Miguel Ángel, asesinados en el doble crimen de Almonte, miles de onubenses se concentran en la Plaza de las Monjas para reclamar la no derogación de la prisión permanente revisable.

Con el impacto social de la muerte del pequeño Gabriel Cruz en Almería, miles de globos y papeles blancos sirven de elemento común en recuerdo de todos los menores que han sido víctimas de una muerte violenta. Con un minuto de silencio en memoria de Gabriel y de todas las víctimas, se han leído dos manifiestos: uno en reconocimiento a la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, leído por Antonio del Castillo, y otro a favor de la prisión permanente revisable, a cargo de Juan Carlos Quer.

Los familiares presentes de la víctimas han ido interviniendo desde el templete, dirigiéndose a los miles de manifestantes para darles argumentos en defensa de la prisión permanente revisable. "Si no ha sido posible evitar un primer delito, que al menos sí se pueda evitar el segundo y los culpables se queden en prisión hasta que no sea certificada su reinserción", ha apuntado Juan José Cortés en la recta final. "Ya no nos van a devolver la vida de nuestros hijos pero debemos trasladar el mensaje que nos dan desde el cielo para proteger al pueblo español de este tipo de depredadores. Éste es el mensaje fundamental que nos une a todos aquí", repetía Juan Carlos Quer. No faltó tampoco Adoración Cano, madre de Ana Mª Jerez Cano, que ha recogido el cariño de todos los presentes al recordar los años de lucha para reclamar justicia efectiva y su apoyo actual a esta campaña por la prisión permanente revisable.

Fuentes de la Subdelegación estiman que han participado unas 6.000 personas en la Plaza de las Monjas de Huelva, donde se ha celebrado la concentración principal de cuantas se han celebrado hoy en Andalucía en defensa de la prisión permanente revisable. En la mesa instalada al efecto, se recogieron minutos antes del acto medio millar de firmas en apoyo a la petición de los familiares contra la derogación de esta pena, que se debate en el Congreso. Quer aseguró que ya llevan recogidas 3 millones de firmas en la plataforma digital Change.org, "y si hace falta llegar a los diez millones de firmas, las conseguiremos", ha proclamado en Huelva.