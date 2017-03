Miles de onubenses vuelven a reclamar una atención sanitaria digna

Y van ya tres. De nuevo miles de onubenses se han echado a las calles de la capital con la consigna "Huelva, por una Sanidad digna". Ni el acuerdo anunciado el viernes entre la Consejería de Salud y los sindicatos a cuentas de la fusión hospitalaria, ni la coincidencia en horario con el partido del Recreativo en el Nuevo Colombino han evitado una manifestación de nuevo multitudinaria, en la que se ha vuelto a reclamar el anuncio de una serie de actuaciones mínimas que den a la provincia onubense una atención sanitaria con las mismas condiciones y medios que el resto de provincias andaluzas.

"¿Por qué en Granada hay dos hospitales completos y aquí en Huelva, incluso con una sentencia judicial favorable, no nos los dan?", se ha preguntado la portavoz de la plataforma ciudadana convocante, Paloma Hergueta, al término de la marcha. Pero desde el templete de la Plaza de las Monjas ha repetido que no es sólo cuestión de revertir la fusión hospitalaria y tener "dos hospitales completos de verdad". "No pararemos hasta que se publique en el BOJA un presupuesto que acabe con la deuda histórica que tiene la Junta en materia sanitaria con la provincia de Huelva". También, añadió, hasta lograr las dimisiones del delegado territorial de Salud, Rafael López, y del presidente de la Diputación, Ignacio Caraballo, "por ignorar la situación existente y nuestras reivindicaciones".

Pese a la coincidencia con el partido liguero del Recre, la manifestación ha tenido color albiazul, presente en camisetas y bufandas portadas por muchos manifestantes, y el Nuevo Colombino ha adoptado un tinte reivindicativo a través de cánticos y una pancarta exhibida en defensa de la Sanidad. Es lo que Hergueta ha llamado "dos manifestaciones completas, como los hospitales que reclamamos, pese a que intentaban dividirnos y enfrentarnos". El presidente de la Federación de Peñas del Recreativo, José Antonio Cabrera, mostró su apoyo a la marcha sanitaria incorporándose a la cabecera durante el paso por la Alameda Sundheim, tras el descanso del partido del Decano.