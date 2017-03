Metales en el polvo doméstico de Huelva

Una pasada de bayeta y ¡zas!, una sorpresa en forma de microscópicos agentes químicos que reposan sobre estanterías, muebles o mesas de un piso, locales u oficinas. Esto ocurre en mayor o menor medida en cualquier casa de la capital onubense y periferia, sobre todo si ésta se levanta en su parte más oriental, la más cercana a la probable fuente emisora: el Polo Industrial.

Con una técnica menos invasiva que el trapo, el agua y el jabón, un grupo de científicos de la Universidad de Huelva -dirigido por Jesús de la Rosa- se ha echado a la calle -guante, pinzas y espátula en mano- para caracterizar la composición química del polvo doméstico en viviendas de la capital onubense. Los resultados del total de las 53 muestras tomadas no han pasado desapercibidos para la revista Science of The Total Environment, como así se recoge en un artículo publicado el pasado 28 de febrero.

La autoría del informe es del Centro de Investigación de Química Sostenible

En concreto, los investigadores pertenecientes a la Unidad Asociada CSIC-UHU Contaminación Atmosférica advierten que los agentes químicos más importantes hallados en el análisis han sido el cobre, el arsénico y el cadmio, aunque, eso sí, su origen es variado: desde el tráfico rodado a la resuspensión de partículas del suelo.

"De entre los elementos tóxicos más críticos se destacan el cobre, el arsénico y el cadmio. En el caso del arsénico, es un metaloide crónico en el aire de nuestra ciudad, que ha ido en remisión en los últimos años. No existe legislación, ni tampoco se conoce qué implicaciones en salud puede tener en el polvo doméstico, aunque sí en el material particular atmosférico", subraya De la Rosa.

Por ello, el investigador de la UHU recomienda que "se realicen con frecuencia las operaciones necesarias para eliminar el polvo de los ambientes domésticos y que en el caso de Huelva, se desarrolle un plan de eliminación de suelos contaminados próximos a la capital, incluyendo, por supuesto, las balsas de fosfoyesos".

La idea de este trabajo empezó tras un llamamiento de los investigadores de la UHU a la ciudadanía a través de las redes sociales, principalmente Twitter, para que pusieran sus casas a disposición de la comunidad científica y así conocer la composición del polvo doméstico. "Había mucha gente que tenía problemas graves de salud y nos pedían estos estudios. Respondieron casi 70 voluntarios, incluyendo casos de control en Sevilla y pueblos alrededor de Huelva (Moguer y Aljaraque-Bellavista)", asegura De la Rosa.

Se trata de un estudio pionero en Huelva. "Nosotros convivimos con el polvo doméstico gran parte de nuestra vida y su composición química y microbiológica va a estar relacionado con nuestra salud. En el caso de Huelva, pretendíamos sobre todo comparar la composición del aire que respiramos tanto en la fracción de deposición como PM10 (partículas inferiores a 10 micras y legislado por la Unión Europea) y la composición de los suelos de Huelva caracterizado por otros profesores de UHU anteriormente. El polvo doméstico en parte puede registrar la composición química del aire desde un punto de vista histórico. También realizamos un estudio de la composición química de la pintura, como posible fuente adicional a la composición química del polvo, ya que en otros países como en Canadá, y tratándose de viviendas antiguas, pueden contribuir a la existencia de plomo, entre otros elementos", afirma el investigador.

Los resultados del trabajo, que forman parte de la tesis doctoral de Raquel Torres, contratada predoctoral del Plan Estatal de Investigación del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, pueden ser clave en futuros estudios epidemiológicos a escala local, regional y nacional.