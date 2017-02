Mesa de la Ría exige que Fertiberia restaure la zona 4 de los fosfoyesos

Novedades en el proceso judicial sobre el proyecto de restauración de las balsas de fosfoyeso que debe efectuar Fertiberia en la capital onubense. La Mesa de la Ría ha presentado un nuevo incidente de ejecución ante la Audiencia Nacional para evitar que esta empresa "deje sin restaurar" la conocida como zona cuatro de estas balsas.

La formación recordó que el proyecto que presentó Fertiberia sólo prevé actuar sobre 442 hectáreas -las zonas dos y tres- del total de las 720 sobre las que tenía concesión para verter estos residuos. Para ello, según indicó Mesa de la Ría, la empresa alega que la conocida como zona cuatro -que engloba 278 hectáreas- ya fue restaurada medioambientalmente gracias a una actuación ejecutada por la empresa pública andaluza Egmasa, tesis que también está siendo defendida ante la Audiencia Nacional por el Ministerio de Medio Ambiente.

En una resolución de 2013 la Junta ya pidió que se incluyeran estas 278 hectáreas

Ante esta situación, la formación pidió por escrito a la Junta de Andalucía que se manifestara sobre el estado de restauración de estas 278 hectáreas de la zona 4. La Administración andaluza le ha contestado con un escrito en el que dice que no existe pronunciamiento alguno sobre esta cuestión en concreto, aunque también indica que en la resolución del 4 de enero de 2013 de la Delegación Territorial de Medio Ambiente de modificación sustancial de la autorización ambiental integrada, "se incluyó como obligación de Fertiberia la presentación de un proyecto de restauración de las balsas en el que, además de las zonas dos y tres, se incluyera la zona cuatro". Fuentes de la Delegación confirmaron ayer a este diario que, efectivamente, la Administración andaluza no entiende que esta zona esté ya restaurada.

Tras recibir este escrito, Mesa de la Ría ha presentado este incidente de ejecución ante la Audiencia Nacional para que "o bien obligue a Fertiberia a que extienda el proyecto de restauración a esa zona o bien que sea la propia Audiencia Nacional quien pregunte a la Junta si está ya restaurada o no", explicó el concejal de esta formación en el Ayuntamiento de Huelva, Rafael Gavilán. También recordó que lo único que se hizo en la mencionada zona fue cubrir las balsas con escombros y luego realizar tareas de revegetación. "En ningún caso hubo una restauración medioambiental", puntualizó.

El edil de Mesa de la Ría aseguró además que, según técnicos especialistas en la materia, la zona cuatro de las balsas de fosfoyesos se ha convertido en "un verdadero reactor químico debido a la interacción de los distintos residuos allí depositados, que están produciendo reacciones químicas de manera permanente, habiendo dado lugar a minerales de neoformación". A su juicio, esto demuestra que, en ingún caso, dicha zona permanece estable y restaurada medioambientalmente. También señaló que en ese mismo lugar se encuentran enterrados los residuos contaminados por Cesio 137 procedentes de Acerinox que "ni el Consejo de Seguridad Nuclear, ni Enresa ni el Gobierno pueden dar por autorizado y menos por restaurado".

En este sentido, Gavilán insistió en que, en su auto del 21 de octubre de 2016, la Audiencia Nacional "da a entender que esa zona ya está restaurada, ya que atendía a lo que le había dicho el Ministerio, y eso es lo que estamos intentando rebatirle con este incidente de ejecución una vez hemos recibido el escrito de la Junta de Andalucía".

El concejal de Mesa de la Ría también consideró que este documento de la Administración andaluza también les abre la posibilidad de alegar en el procedimiento para la concesión de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) para el proyecto de restauración de las balsas presentado por Fertiberia. "Cuestiones como que no se prevea restaurar la zona cuatro, en la que sólo se contemplan labores de control y seguimiento, o que el Ayuntamiento dijera en un informe que el proyecto no es compatible con el planeamiento urbanístico vigente en la ciudad nos da a entender que no puede ser autorizado", aseguró Gavilán.