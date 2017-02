Mesa de la Ría rechaza que Fertiberia use de aval su fábrica de Puertollano

Nuevo capítulo en la tramitación judicial sobre el proyecto de restauración de las balsas de fosfoyeso a cargo de Fertiberia. La formación Mesa de la Ría aseguró ayer que la empresa ha presentado ante la Audiencia Nacional un incidente de ejecución para la fianza por este proyecto en el que entiende que la cantidad que debe aportar es de 21,9 millones y en el que pone como aval su fábrica de fertilizantes de Puertollano (Ciudad Real), algo a lo que la Mesa de la Ría se opone y por lo que ha presentado alegaciones ante el mismo órgano jurídico.

El concejal de esta formación en el Ayuntamiento onubense, Rafael Gavilán, recordó que la Audiencia Nacional dictó un auto el 21 de julio de 2015 en el que triplicó la fianza impuesta a la compañía para garantizar la limpieza y restauración de las balsas de fosfoyesos. La empresa presentó un recurso de casación, que el Tribunal Supremo rechazó en una resolución fechada el pasado 17 de noviembre, con la que ratificaba esa ampliación de la fianza hasta los 65,9 millones.

La formación política indica que el informe de valoración de la empresa es "erróneo"

Sin embargo, según apuntó Gavilán, Fertiberia sigue entendiendo que el aval que tiene que depositar es de 21,9 millones. Éste es uno de los puntos contra los que Mesa de la Ría ha alegado, al recordar que "el Alto Tribunal consideró que la Audiencia Nacional era competente para aumentar la cuantía del aval impuesto con objeto de asegurar la correcta restauración medioambiental de la marisma".

El otro punto que centra las alegaciones de Mesa de la Ría se centra en que, según Rafael Gavilán, la empresa pretende usar para este aval su fábrica de Puertollano y realiza una tasación de la misma que es "totalmente errónea".

La formación política onubense explicó que Fertiberia asegura que ninguna entidad bancaria ha aceptado afianzar dicha cantidad, y "aporta un informe de valoración de activos inmobiliarios ajeno a las normas de tasación hipotecaria, que considera que la fábrica de Puertollano tiene un valor de mercado de 130 millones de euros".

Gavilán señaló que, ante esto, han encargado un informe pericial a un arquitecto en el que "se pone en evidencia que esta tasación es errónea y no se ajusta a la normativa y técnicas aplicables en estos casos". Así, puntualizó que el informe encargado por la empresa señala que "las 15 hectáreas de terreno donde se ubica la fábrica valen más de 18 millones de euros, cuando, según la legislación vigente, alcanzaría un valor máximo de 1,4 millones de euros", en base al informe pericial aportado por Mesa de la Ría. Para el resto de la valoración, aseguró Gavilán, "Fertiberia pretende que el valor de la fábrica sea el de la suma de los costes de construcción de los distintos inmuebles individualizados, sin aplicar el posible estado de antigüedad o ruina de los mismos o la imposibilidad de usarlos de forma separada". Pero, sobre todo, Mesa de la Ría recalcó que la fábrica está sujeta a una actividad comercial y que lo que habría que valorar es "su valor de mercado, obtenido del estudio financiero de los beneficios económicos de la entidad".

Así, la formación política solicita a la Audiencia Nacional que "no admita como fianza nada que no esté refrendado por un aval bancario o seguro de caución que pueda hacer que el importe sea rápidamente ejecutado". Gavilán se preguntó además cómo se podría ejecutar este aval en el caso de que se admitiera la propuesta de la empresa. "¿Si el valor es, como dice Fertiberia, de 130 millones y la cantidad a avalar es menor, qué hacemos si hay que ejecutar ese aval, paramos una parte de la fábrica?", se cuestionó el representante municipal, quien consideró que todo esto "no tiene sentido".

Por su parte, y al ser éste un tema que se está dirimiendo en los tribunales, la empresa descartó ayer hacer declaraciones.