El Mercado del Carmen mira al futuro al soplar las velas de su 150 aniversario

El descubrimiento de un monolito en la calle Orégano del Mercado del Carmen, al ritmo de los sones de la Banda Municipal de Huelva, sorprendió a buena parte de los clientes que, en la mañana de ayer, hacía sus compras en plaza.

No cabía un alfiler en el zoco y la festividad del ambiente no era causal. La ocasión bien lo merecía. Y es que un 20 de enero de hace 150 años la ciudad inauguró su Mercado del Carmen, que hoy día es el sexto más antiguo de España. Aquel fue, tal y como recordó el alcalde, Gabriel Cruz, "el día más castizo de Huelva". No en vano, coincidió con la festividad de San Sebastián, el Patrón de la ciudad.

Constituye un hito esencial de la historia sentimental y física de la ciudad"

Para celebrar estos 150 años de vida, junto al regidor y el nuevo presidente de la Asociación de Detallistas, Plácido Carrascal, estuvieron el presidente del Patronato de Turismo y de la Diputación, Ignacio Caraballo, los grupos municipales, el presidente de la Federación Onubense de Empresarios (FOE), José Luis García-Palacios, representantes de los comerciantes de la ciudad, numerosas autoridades y un nutrido grupo de ciudadanos y clientes.

Cruz agradeció a los detallistas el arduo trabajo realizado para poder celebrar este siglo y medio de vida. El regidor se refirió al pasado y al presente de la plaza de abastos pero puntualizando que "el Mercado del Carmen está llamado a construir el futuro en la ciudad, como elemento fundamental de la propuesta de posicionamiento turístico centrada en nuestra gastronomía y el comercio de proximidad".

El acto de ayer, tal y como recordó el alcalde, responde a una propuesta presentada por el edil no adscrito Ruperto Gallardo, aprobada por unanimidad en el Pleno, para "celebrar nuestros recuerdos vinculados al Mercado del Carmen, un hito fundamental para la historia física y sentimental de la ciudad que, además del mejor escaparate de las excelencias de nuestra gastronomía, ha constituido siempre un punto de encuentro y un foro de tertulias y debates, mostrando nuestra forma de trabajar y vivir en Huelva".

Cruz recordó también que la peatonalización del tramo de la Avenida de Italia tiene el objetivo de "mantener las raíces y la vinculación que el mercado ha tenido siempre con los establecimientos y restaurantes de su entorno, porque su ejemplo de comercio tradicional, cercano y de proximidad es clave para el desarrollo y potenciación del Centro de Huelva".

Por su parte, Plácido Carrascal aseguró que el compromiso de la Asociación de Detallistas, refrendado con motivo de este aniversario, es "mantener la vocación de servicio a la ciudad que nos ha acompañado durante siglo y medio, para presentar los mejores productos al mejor precio posible, convirtiendo al Mercado del Carmen en un referente de calidad y variedad".

En este sentido, afirmó que "muchas personas visitan la ciudad para venir al mercado", remarcando "la calidad humana de los detallistas, caracterizados por la tradición familiar de unos establecimientos que, en algunos casos, van por la cuarta y quinta generación al frente de sus puestos".