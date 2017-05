Mejora de la tensión de las Marismas

Con la misma naturalidad con la que se mueven las fichas de un ajedrez de una casilla a otra, pero de 1.600 kilos de peso y con un helicóptero que hace frente al viento -por fortuna escaso- que en la mañana de ayer soplaba en las Marismas del Odiel. Era preciso ya que el terreno ofrece una falsa sensación de seguridad; a poco que el peso lo pone a prueba se quiebra y engulle todo aquello que le desafía. Endesa eligió Moguer para la sustitución de tres de las torres de suministro, amenazadas por la corrosión del salitre del agua. Todo sincronizado, a su hora y en su momento, con una precisión milimétrica que pone a prueba el trabajo de 22 personas tanto de la compañía eléctrica como de la empresa Ametel que llevaron a cabo la operación como si la hubieran hecho mil veces. La enorme complejidad de lo sencillo en un trabajo realizado por auténticos profesionales.

Se trata de una inversión de 85.000 euros que corresponden a la línea aérea de 66 KV que cubre la zona entre Galarín y San Juan del Puerto. Cada una de ellas sobrepasa la tonelada y media de peso y habían sido víctimas de la erosión y del ambiente marino que debilita la estructura de hierro, a pesar del tratamiento de galvanizado para impedirlo.

Estos trabajos tienen una duración de tres días y cuatro fases. Según la empresa de suministro eléctrico, la primera supone la preparación de los anclajes para los nuevos apoyos; la segunda y tercera se llevaron a cabo durante el día de ayer y suponía la sustitución efectiva de las torretas. La última será a lo largo del día de hoy, que cerrará la operación con la cimentación final de la estructura.

José María Díaz es responsable de Alta Tensión de Endesa en Andalucía Occidental y justificaba el cambio porque "en las revisiones que hemos realizado hemos detectado que están muy corroídas y que pueden correr el riesgo de que si no las cambiamos puedan caerse y vamos a sustituirlas". No buscan aparatosidad, ya que "al estar en una zona que no es accesible con la maquinaria pesada, lo vamos a realizar con helicóptero. La gente entra a pie con todo el equipamiento necesario para llevar a cabo la sustitución. Ellos retiran la torre antigua y colocan la nueva ya montada, algo que se ha hecho en una zona accesible".

Se trata de "un recurso que se utiliza en este tipo de trabajo, no tanto en el sur, aunque sí en el norte de España, especialmente en la zona de los Pirineos, por la dificultad de acceso, tanto para la colocación como para la tala y poda de los elementos que le circundan, apertura de calles, así como de limpieza a presión de agua pulverizada o de revisiones con helicópteros equipados con cámaras termográficas y de visión nocturna, para que se tenga un diagnóstico preciso".

Díaz asegura que la empresa continuará con sus trabajos de mantenimiento y "acabamos de poner una subestación en San Juan del Puerto a un polígono industrial; ahora estamos también en las labores de sustitución a la que hay en Corrales, en la zona del campo de golf. Algo se mueve; somos un indicativo, ya que todo lo que se va moviendo a nosotros nos llega antes; parece que sí se mueve algo la actividad y eso es siempre positivo".

Carlos Ortega, jefe de obra de Ametel, la empresa que ha llevado a cabo el trabajo, recuerda que éste comienza con "el tema documental y de planificación; visitamos las obras con las personas que iban a llevarlo a cabo. Con el responsable del helicóptero hablamos de la zona donde se va a hacer el aterrizaje, de las cargas que deben transportar, tanto de las nuevas como de las que se sustituyen. También concretamos la zona de repostaje y de aterrizaje en caso de emergencia que, en este caso, sería el propio lugar de trabajo, ya que está lo suficientemente despejado; sobre el repostaje, es más conveniente hacerlo en un lugar incluso más alejado, sin tránsito alguno".

La siguiente fase supone el corte efectivo de la línea, el desmontaje de los soportes que "se sustituyen por unas estructuras nuevas que llevan su anclaje para engancharlo directamente; se marca, se corta pata a pata y se queda todo preparado para que cuando llegue el helicóptero, el apoyo quede liberado y pueda ser trasladado".

El día elegido tampoco es casual, ya que se tiene en cuenta "la marea, aparte de ser baja, fluctúa muy poco; hoy en concreto apenas 50 centímetros. El terreno parece sólido, pero la superficie es una pequeña capa que en cuanto se quiebra, se queda sin sujeción alguna, con lo que no puede entrar ni un simple todo terreno. Tanto los equipos de corte como los de taladrar, se ha descargado andando". Hoy finaliza una operación que da nueva luz a todo el entorno.