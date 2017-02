Medio siglo del mural de Caballero

En Huelva no se debe dejar ese deseo de tener una vinculación directa con José Caballero, contar con su propio Museo unido al de su fundación. Para ello hará falta partir de la generosidad y aprovechar el desmontaje de la obra mural instalada en la oficina de la Caja en Plus Ultra. Es buena ocasión para conseguir reunir la obra de Caballero en Huelva y darle unidad. Estos son atractivos por los que la ciudad debe trabajar. Existen espacios vacíos para albergar proyectos de estas características. Los tiempos no son fáciles, por eso los retos son más interesantes y divertidos.

Espabilándonos un poco hay que volver a la realidad, a aquella moción que se realizó en el Ayuntamiento de Huelva a iniciativa del recordado José Pablo Vázquez, el 25 de enero de 2012. Se pretendía algo difícil, muy difícil. Que Huelva tuviera un Museo de José Caballero. Difícil, sí; pero no imposible. Cierto que José Caballero dejó en su voluntad que la obra estuviera en Alcalá de Henares, pero por cuestiones del infortunio no fue posible su instalación.

Es entonces cuando se descubre que en el Museo Provincial de Huelva no hay ninguna obra suya, solo un dibujo tan sencillo que mejor guardarlo. Luego se hicieron algunas adquisiciones por parte de la Consejería de Cultura; poco acertadas, porque no se acudió a donde se debía.

La angustia de la partida

La noticia la firmaba en el diario Odiel Víctor Márquez Reviriego. "Huelva, a la vanguardia del arte. Mural de Pepe Caballero para la Diputación". No era para menos, en ese reencuentro con José Caballero el motivo principal no es otro que La noche de la partida, como lo titula. Ahora que celebramos el 525 aniversario del encuentro o el descubrimiento (como ustedes quieran) de América merece la pena una mirada a este mural que está en la Diputación, la que de alguna forma es la que invita a esta efemérides. En 30 metros cuadrados y tres meses de trabajo, José Caballero consigue impregnar en él la angustia de la partida, todas las sensaciones de aquel momento. Describe la noche de víspera del viaje. "Día incierto aquel. Esperando una aventura insólita. Desconocida y nueva. ¿Qué fue lo más característico de esa noche? ¿El paisaje, el colorido, el ajetreo del puerto, los personajes? No. Por encima de todo había algo que unificaba a grandes y pequeños, a capitanes y grumetes: la incertidumbre. La angustia temida y querida a la vez del viaje próximo a no se sabía a donde".