Mayoral los pone a todos de acuerdo

Rafael Mayoral consiguió ayer lo que nadie creía posible y es que Ignacio Caraballo y David Toscano se pusieran de acuerdo después de que el segundo le quitase la Alcaldía de Aljaraque a una candidata del primero. Y es que, por encima de diferencias políticas, ambos representantes de PSOE y PP saltaron como un resorte cuando el secretario de Relaciones con la Sociedad Civil de Podemos, Rafael Mayoral, descalificó el "error garrafal" de la moción de censura acordada entre populares y Sí se puede "en un pueblo perdido de Huelva".

Mayoral, hombre pródigo en tertulias de esas dadas a la todología, quiso descalificar un pacto haciendo de menos al lugar donde tiene lugar y eso fue entendido directamente aquí como si le hubiesen mentado la madre al personal.

El secretario provincial del PSOE y presidente de la Diputación exigió de inmediato una disculpa y criticó que Podemos "desprecie a Huelva, ya que para nosotros tanto vale un pueblo de esta provincia como la propia capital de España y tanto merece un madrileño como un onubense". Caraballo señaló que no le extraña esta actitud, ya que "ya vimos lo que le preocupa a Podemos Huelva, presentando a una persona de Sevilla como número 1 al Congreso". En esa línea, Toscano se ofreció a enseñarle su pueblo , "el mejor lugar del mundo", al podemita y le reclamó que "no hable de lo que no sabe". No se quedó atrás el portavoz de Aljaraque Sí se puede, Francisco Martín, quien indicó que "los que pregonan lo de bajarse a la calle deberían hacerlo más".

Digno de elogio Rafael Mayoral, a quien la gracia de buscar un titular en los medios nacionales por los que suspira le ha dejado en evidencia. A última hora pidió perdón vía Twitter: "Mis disculpas por el patinazo de urbanita ignorante del mundo rural. #NoHayExcusa", publicó. Pero, claro, eso no le libra de aquello de que es mejor permanecer callado y sembrar duda que abrir la boca y despejarla.