Mayo relanza la automoción con un nuevo incremento de las ventas

El retroceso de abril ha quedado en un espejismo. El último dato de matriculaciones confirma que el sector de la automoción se encuentra en un buen momento, reflejo de una mayor disposición para el consumo doméstico que está dejando la esperada recuperación económica. Ese avance se traduce en un 14,31% de incremento en la provincia de Huelva, respecto a mayo de 2016, para dejar atrás de manera firme ese bache puntual, y prolongar, además, el crecimiento sostenido en el tiempo con un 6,19% más en el acumulado de los cinco primeros meses del año frente al pasado.

Los buenos números del sector onubense van a la par de los generales. La estadística recopilada por las tres patronales nacionales, Anfac, Faconauto y Ganvam, reflejan incrementos en la misma línea. Son ligeramente inferiores al dato onubense en la comparativa puntal de mayo y algo mejores en el del periodo acumulado del año. Aunque desde la patronal de los concesionarios, Faconauto, su presidente, Jaume Roura, asegura que este crecimiento "sólo se puede calificar de testimonial". "El mercado sigue dando muestras de agotamiento y de nuevo se ha vuelto a salvar por los canales de empresas y de alquileres, que, además, se vieron impulsados a última hora por lo que llamamos matriculaciones tácticas, es decir, automatriculaciones, kilómetro 0 o flotas de marca".

El dato recopilado por los concesionarios de turismos en mayo es de 623 matriculaciones en la provincia de Huelva, de las que 105 corresponden a vehículos de empresas, el tercer mejor dato de 2017 en este mercado. En febrero logró un incremento internual del 28,7%, con 112 matriculaciones, y en marzo, del 23,8%, con 125. Ahora se queda en el 12,9% pero sigue reflejando un empuje que también toma el pulso a la creciente actividad económica en Huelva, no sólo turística.

Hasta el momento, en los cinco meses que van de año, en Huelva se han matriculado 2.814 vehículos turismos, de los que 509 son de empresas y 2.300 de particulares. En ambos mercados se sostiene un incremento respecto al mismo tramo de 2016, cifrado en el 9,9% y el 6,2%, respectivamente.

"El canal de particulares, la venta uno a uno que hacen los concesionarios, continúa estando con respiración asistida", advierte Jaume Roura del balance nacional.

Pese a esta observación, en el caso de la provincia de Huelva, las matriculaciones de turismos para empresas no llegan a ser una quinta parte del total. De hecho, de los 164 vehículos más matriculados en lo que va de año, la mayor parte, 134, corresponden a las ventas realizadas a particulares, que son quienes sostienen el sector, aunque no por ello se debe despreciar la aportación hecha por el sector, ahora que ya no hay incentivos de compra disponibles para las economías domésticas, tras la desaparición de los sucesivos Plan PIVE hace unos meses.