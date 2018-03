Martín pide que los parques infantiles tengan sombra y agua potable

El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de la capital ha registrado una moción que se debatirá en el próximo Pleno, que tendrá lugar el día 2 de abril, para que el Consistorio estudie instalar toldos móviles en los parques infantiles, así como fuentes de agua adaptadas para mayores y niños con movilidad reducida.

Según explicó la portavoz municipal, María Martín, "con 3.000 horas de sol al año y temperaturas por encima de los 40 grados en verano, muchas veces ya desde las once y media de la mañana en los parques infantiles de la ciudad no pueden jugar los niños que no van a la playa, hasta al menos las ocho de la tarde".

Cs persigue que estos espacios también puedan ser usados en los meses de verano

La concejala ya ha llevado a las sesiones plenarias varias mociones dirigidas a que los pequeños de la ciudad tengan parques infantiles y puedan jugar, pues para la portavoz "es un derecho de los niños a jugar y divertirse y así relacionarse". "Pretendemos ahora que puedan jugar en verano en vez de quedarse en casa", argumentó.

A su juicio, estos espacios deben contar con toldos móviles o no permanentes, para que se instalen a la vez que los toldos de las calle peatonales en Huelva, así como con fuentes de agua potable cerca para poder hidratarse.