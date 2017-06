Martín vuelve al frente de C's y Gallardo y Figueroa debutan como independientes

Más allá de las propuestas que se abordarán, el Pleno municipal del ecuador del mandato llega hoy con importantes novedades tras la sonada ruptura de Ciudadanos. Porque en la sesión ordinaria correspondiente al mes de junio la corporación del Ayuntamiento de la capital estrenará composición: se dará cuenta de la designación de María Martín como portavoz de la formación naranja en el Consistorio y de la renuncia de sus excompañeros, los ediles Ruperto Gallardo y Enrique Figueroa, a su integración en este grupo, del que eran presidente y portavoz respectivamente. Pasan así a la condición de ediles no adscritos.

A partir de hoy ya no tendrán que evitarse la mirada los integrantes de este trío malavenido y en el que siempre hubo dos bandos: el de María Martín (a solas) y el de Ruperto Gallardo y Enrique Figueroa. Ella mantendrá su silla y se ubicará, en principio, entre los integrantes del grupo mixto y los concejales del PP, mientras que los independientes -que no han atendido a la petición del que fuera su partido de renunciar a sus actas de concejal tras abrirles un expediente disciplinario por negarse a devolverle la portavocía a Martín- se sentarán en el lugar que hasta ahora ocuparon Rafael Gavilán y Jesús Amador, según explicaron desde prensa.

Martín, que fue portavoz del grupo de C's desde que se constituyó la corporación tras las municipales de 2015 y hasta el mes de diciembre, cuando se formalizó el cambio que ya sonaba desde septiembre, volverá a serlo hoy en el Pleno y se reestrenará con una moción -aunque puede presentar hasta tres- sobre la elaboración de un plan de climatización de los centros educativos. Sus excompañeros, por su parte, debutarán como no adscritos con una moción cada uno. Gallardo pedirá que una ordenanza regule las actividades del Ayuntamiento, mientras que Figueroa reclamará que las compañías revisen las líneas eléctricas.

En esta nueva composición el encaje de votos variará y la partida se presenta imprevisible. Así, si hasta ahora el equipo de gobierno socialista -con once ediles- se apoyó en los tres concejales de C's para sacar adelante cuestiones tan fundamentales como el presupuesto municipal de 2016, en esta ocasión no le bastará con el apoyo de los dos independientes si tiene en contra al resto de la oposición municipal: ocho concejales del PP, tres de IU, la portavoz de C's y los de Mesa de la Ría y Participa Huelva. Todos ellos suman 14 votos frente a los 13 de los socialistas y los no adscritos.

Cábalas aparte, el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, ha mantenido en estos meses que nunca hubo pacto de gobierno con C's, al insistir en que mociones, expedientes y asuntos han contado con el voto de este grupo municipal, aunque otros han sido respaldados por el voto de IU y no han gozado de los parabienes de C's, que en ocasiones se alienó con el PP, formación que, a su vez, ha apoyado a veces al equipo de gobierno. Habrá que esperar a la sesión de hoy para comprobar por dónde van los tiros y cómo se reparte el pastel entre una corporación trastocada.