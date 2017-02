De pequeños aprendimos qué era eso del feminismo viendo y escuchando a María Luisa la enfermera, María Luisa Muguruza Cortés, que ha realizado un feliz tránsito ya nonagenaria y siempre feliz y animosa, rodeada de sus hijos, de esos cuatro hijos a los que tuvo que sacar adelante tras quedar viuda a finales de los cincuenta. Bien joven y unos años complicados, tiempos en los que un trabajo por muy cualificado que fuera no daba para vivir holgadamente. Pero no era esta mujer, esta gran mujer, persona que se arredrara con nada, María Luisa se afanó en su trabajo de la Seguridad Social, dobló en clínicas privadas donde sus servicios, su profesionalidad y saber hacer, eran muy demandados, pero ni con eso completaba unas jornadas laborales que se confundían con las horas, con todas las horas del día. No era suficiente y María Luisa la enfermera a pie primero, y luego a bordo de un seiscientos que se pudo comprar, alcanzó según me cuentan sus orgullosos hijos, a poner hasta ciento cincuenta inyecciones diarias y de casa en casa. Tiempos difíciles.

María Luisa Muguruza, la eterna jefa de enfermería del Hospital de Huelva, como la han definido sus admiradores, que aún son muchos en el sector sanitario onubense, era persona de fuerte carácter y tremenda sensibilidad. Observándola entendías que el género femenino no es precisamente el débil, la oías y no entendías que pudiera haber diferencia alguna entre un hombre y una mujer aparte de las puramente fisiológicas. Era una gran mujer, con un sentido innato de la organización y el orden, de la planificación, de poner todo en su sitio con apenas un par de miradas. Fue ejemplar en su profesión y en su casa, pero también en su barrio, donde muchos aprendimos desde bien pequeños que no hay diferencias que valgan entre las personas o, en todo caso, que la mujer siempre es más fuerte y más resistente que el hombre, que las mujeres en general y ahí está la historia que no podrá nunca negarme la evidencia, se han dedicado siempre a solucionar problemas y a poner el sentido común por encima de todas las cosas. Conocer a María Luisa la enfermera me sirvió a mí, y a todos quienes la conocimos, que con voluntad y con esfuerzo se puede hacer frente a cualquier reto. A todos los retos. María Luisa Muguruza Cortés, onubense admirada de tan fuerte como amable carácter, nos dejó el domingo 12 de febrero de 2017, a los noventa y un años de edad. Su recuerdo y su ejemplo en cambio no nos dejarán nunca. En ese espejo deberemos seguir mirándonos. Gracias, María Luisa, por lo que has significado para todos quienes tuvimos la suerte de conocerte. Gracias y hasta siempre.