María Antonia Peña es la primera rectora con el 50,77% de los votos

Lo que se ha venido rumoreando especialmente durante esta última semana, finalmente se ha cumplido: María Antonia Peña se ha impuesto a Francisco Ruiz y será la primera rectora de la Universidad de Huelva (UHU) y la quinta en la lista de la historia de la Onubense que precisamente el próximo año, cumplirá sus bodas de plata.

María Antonia Peña ha conseguido el 50,77% de los votos -siempre hay que tener en cuenta que se trata de voto ponderado- en contraste con el 45,78% de los de Ruiz. El voto blanco ha ascendido al 3,15%

La ya rectora electa ha ascendido en 15 puntos el respaldo logrado hace un mes. De este modo, Peña ha captado la mayor parte de los que en mayo votaron a García Machado aunque no todos.

Francisco Ruiz ha mantenido su victoria en el cuerpo que más peso tiene en el voto ponderado que es el A que hace referencia a los profesores doctores pertenecientes a los Cuerpos Docentes Universitarios, que suponen el 51% del voto ponderado. En este sector, Ruiz consiguió el 28,35% de los votos, 4 puntos más que Peña. Pese a la trascendencia y relevancia de este cuerpo docente en el peso definitivo de las elecciones de la Onubense, no le ha sido suficiente para el que ha sido rector durante los últimos cuatro años. Solo en el sector del Personal de Administración y Servicios (PAS) ha vencido también Ruiz. En el resto, el apoyo mayoritario se lo ha llevado María Antonia Peña.

La rectora electa ha ganado por lo tanto, en los sectores de estudiantes (C) y en los otros dos que tienen al profesorado como protagonistas: el B1 que hace referencia a los profesores no doctores pertenecientes a los Cuerpos Docentes Universitarios y el B2 que es el que corresponde al personal docente e investigador no perteneciente a esos Cuerpos Docentes Universitarios. Donde las diferencias han sido más acusadas entre ambos candidatos ha sido en el sector C que es el de los estudiantes. En ese caso, Peña ha sacado más del doble de votos que Ruiz.

Se vea como se vea, la jornada de ayer es una jornada histórica por varios motivos. Uno de ellos, suficientemente importante por sí mismo, es que la Onubense va a tener su primera rectora lo que incuestionablemente es una señal de normalización de género. No será la primera rectora andaluza pero aun así la balanza está muy desequilibrada en referencia al sexo femenino.

Tras una jornada en la que la rectora electa se estuvo moviendo entre los tres campus de la Onubense, llegó la tarde y el cierre de urnas a las 18:30. Fue el momento en que Peña y su equipo eligieron unas dependencias del Edificio Galileo para ir siguiendo el escrutinio. En tan solo una hora, los datos oficiosos ya habían trascendido a través de la candidatura de Peña. Tres cuartos de hora después, desde el rectorado se confirmaban las cifras y se daban los resultados definitivos.

La alegría era lógica en el equipo de Peña que ya casi como es tradicional en las citas electorales de la UHU, se fueron a celebrar a Manguara. Las primeras declaraciones de la rectora electa tras conocer los resultados, indicaban que desde este momento, "somos un equipo en servicio de toda la comunidad universitaria". Pese a que en esta última semana todo parecía hablar de su victoria, para peña esto no había sido obstáculo para "seguir trabajando hasta el último momento gracias al equipo que me ha rodeado" a quien agradeció todo el esfuerzo realizado durante estas semanas. Para Peña, su candidatura "ha sido el resultado de la participación y la sensibilidad de todos los colectivos de la comunidad universitaria". Resaltó que hubiera recibido un apoyo considerable en todos los sectores y agradeció de manera especial, el de los estudiantes "que son los que han inclinado definitivamente la balanza en mi favor".

Al conocer los resultados, Ruiz primero en teléfono y luego personalmente, felicitó a la ganadora. En un comunicado, agradeció "a toda la comunidad universitaria el apoyo recibido así como el espíritu democrático que ha impregnado toda la campaña electoral". Además, remitió "la enhorabuena a María Antonia Peña , esperando que su etapa como rectora sea positiva para toda la Universidad de Huelva".