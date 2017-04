Manuel Marín traza el círculo perfecto de Huelva y sus cofradías

Manuel Marín de Vicente-Tutor trazó ayer el círculo perfecto de Huelva y sus cofradías, lo hizo en un pregón en el que destacó la vigencia de las cofradías.

Terminados los acordes de la marcha Jerusalén, interpretada por la Banda Sinfónica de Huelva, el pregonero se levantó para saludar al obispo de Huelva, José Vilaplana, que presidía el acto acompañado por el alcalde de la ciudad, Gabriel Cruz. Llevaba las pastas del pregón de la Semana Santa de su padre con el escudo de la Oración en el Huerto en su portada, una cofradía que se hacía presente con su cruz de guía, en un escenario donde había aromas de primavera, no solo en la palabra, sino en el exorno floral de Antonio Rivera.

Delante del atril, el pregonero llenó su jarrillo de agua fresca y con el Salmo 24:7 abría las páginas de su pregón, con el que dedicó una hora de palabras a Huelva y a sus cofradías. "Alzad, oh puertas, nuestras cabezas. Y alzas vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de la Gloria". Era el anuncio de un tiempo en el que Huelva consigue trazar un círculo perfecto con la Semana Santa. Ese tiempo de espera de la Cuaresma, en el que está "el sonido agudo de mil cornetas afinando en otra noche de ensayo". Así el pregonero percibe la Semana Santa que es como "sentir su tacto suave... Es como sentir el regazo cálido de una madre en una noche de invierno". Exultante el pregonero en esas ansias de que llegue todo anuncia que "Dios avanza de costero para que le recibas con el alma dispuesta, y tu corazón lata de nervios hasta saciar ese ansia de cofradías que no puede narrarse con palabras". Invitaba así a que Huelva despierte y se adentre en la ventana de otro Domingo de Ramos, asomándose "vestido con túnica de niño, capirote de hombre y amor de mujer bajo palio".

Es la hora de Huelva y la hora del pregonero, que se dispuso a formar la cofradía y lo hizo en una hermosa crónica de detalles y pinceladas cromáticas, para poner la cofradía en la calle de la mano del diputado mayor de gobierno, en una cofradía que es toda la ciudad vestida de la sinfonía de tantos detalles como miradas realizó el pregonero a cada una de las hermandades, en un relato de la Pasión según Huelva. Lo hizo desde su saber cofrade, de su visión de costalero y de capataz, de la de un periodista onubense afincado en Madrid convertido en la mañana del Domingo de Pasión en portavoz de todos los cofrades.

Manuel Marín dijo que sí, "que merece la pena sentirse cofrade, vivir en cofrade, amar en cofrade, rezar como cofrade, disfrutar de cada instante regalado, fundir tu alma en hermandad", para de esta forma "cerrar así el círculo perfección que es Huelva cuando llega ese domingo en el que el reloj se detiene".

En este relato pasionista fue desgranando rincones y momento, todos vividos desde el mejor de los sentimientos: "Un círculo perfecto es el trazo que dibuja el Señor de Pasión, la izquierda alante, la derecha atrás, cuando encara la oscuridad incipiente de la noche".

El pregonero tuvo momentos más íntimos en los que narró su visión más presente y vivida de la Semana Santa, como de costalero en el Prendimiento: "¡Qué amor se vive, qué amor tan perfecto al posar la cerviz en tus doce trabajaderas, Señor del Prendimiento!". Se le notó ese gusto por la chicotá con la que entra retumbando las cornetas en La Placeta y añora la presencia de la Virgen de la Estrella.

Ante la Virgen de los Dolores de la Oración, dijo que "con tu candelería he llorado, y en tus zancos he reído", e hizo una profesión de fe de costalero y onubense agradecido, en ese "destino te marca a fuego y costal con la dulzura de tu quejido". En ese momento, "arrodillado y siempre contigo", "imploraré que nunca me dejes, porque de Ti, ¡Tú bien lo sabes!, nunca me fui del todo, y nunca del todo me he ido".

Tras ese recorrido con el que el pregonero llegaba ese gozo , dijo que hay sensaciones que "se van pero se quedan. Se quedan, pero se han ido", en ese "extraño sentimiento de vacío que se produce cuando un inmenso deseo ya se ha visto cumplido y colmado con creces". En estas "despedidas inevitables" le dedicó un amplio pasaje de su pregón a la Virgen de la Amargura como mirando desde su respiradero, recorriendo con ella toda la Madrugada para sentir con el Nazareno la fuerza de la Semana Santa y es que "Huelva entera despierta aferrándose al respiradero de Tu pena", con "zancadas que vibran racheando por el Señor de Huelva".

La cofradía ya está formada, la que describe Manuel Marín y tiene su itinerario en Huelva. Ahora el pregonero habla de ese tiempo evocador de cuando se fue a recoger la parihuela al almacén, cuando por Navidades ya se siente la Semana Santa. Es ese tiempo de reencuentros cofrades. Manuel Marín habla ahora de ese compromiso de cofrade y es crítico con "esos abrazos entre hermanos que después se maltratan en corrillos conspiradores, esos besos de fe para que después se transformen en conversaciones de desprecio y sinrazón". No entiende convertir una hermandad "en un espejo de odios y rupturas". Alertó de que se pueda incurrir "en el riesgo de impostar una penitencia teatral, dogmática, ritual..., repetida como una liturgia necesaria y gratificante, pero no siempre depuradora".

Dijo que eso no lo merece la fe que lleva a la Semana Santa, por eso pedía "por la salud de las hermandades, que no pierdan el rumbo fijado por nuestros antepasados, que tenga un relevo joven y fuerte, juntas con empuje y visión, porque "no seríamos leales con nuestros mayores" ni tampoco con ese vibrante sentimiento de cada levantá, cada gota de cera, cada despertar que lleva a la Semana Santa. Esas vivencias que fueron de nuevo puestas por el pregonero en la tribuna del Gran Teatro, para recorrer cada uno de los momentos anclados en la tradición y la devoción más auténtica de las cofradías. Manuel Marín invitó a mirar la vida a través de un respiradero, o de un antifaz, "es como sentirse ante un espejo. La desnudez limpia del alma. Te sientes esclavo de la única verdad que existe, la de la conciencia", para de alguna manera "preguntarse mil cosas, y el recuerdo perenne de aquella primera chicotá que me enamoró de ti".