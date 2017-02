Manuel Andrés González se postula para repetir como presidente del PP

Manuel Andrés González confirmó ayer dos máximas; que quien da primero da dos veces y que la mejor manera de optar a un cargo, es dar la impresión de que lo quieres pero no demasiado. Algo así debió pensar al ser cuestionado por sus aspiraciones de cara al próximo congreso de los populares de Huelva después de que este fin de semana se celebre el nacional y con posterioridad el regional. El presidente de los populares onubenses aspira a repetir un tercer mandato y a llegar a los doce años al frente del PP en la provincia. Al menos, esos dos primeros axiomas, los ha cumplido; ahora le toca convencer al resto de que es merecedor de los mismos.

Aunque el eternamente postergado proyecto CEUS se coló en la comparecencia de González, el objetivo de la misma era calentar motores de cara a la celebración del Congreso nacional aplazado por la ausencia de Gobierno. Serán 65 los integrantes de la delegación onubense que "estará encabezada por nuestra ministra de Empleo, Fátima Báñez y por la secretaria general del partido en Andalucía, Loles López" y que conforman "la representación más joven de entre todas las que acudan" el próximo fin de semana a Madrid.

Asegura que se siente "animado por el apoyo de los militantes y por el trabajo realizado"

Aprovechando que de congresos se trataba, el presidente de los populares fue cuestionado por su disposición a concurrir al provincial para repetir como máximo responsable de la formación en la provincia. No la desaprovechó y aseguró que tiene, "a día de hoy, la intención de renovar su cargo" y anunciará su candidatura, para la que da la impresión de que ha comenzado a moverse, "tan pronto como se produzca la convocatoria" para la que no hay fecha cerrada, pero que en cualquier caso, "se producirá antes del próximo verano" una vez convocado el regional.

Para su determinación resulta clave "el trabajo importante que hemos desarrollado durante estos años" y en la misma medida "por los ánimos que he recibido para dar el paso por parte de colaboradores y militantes".

Donde se mostró menos contundente fue a la hora de mostrar su convencimiento de que sólo habrá una candidatura a la presidencia popular onubense. Al menos, "hasta donde yo tengo conocimiento no va a haber más candidatos; al menos a mí no me llega ningún comentario al respecto", aunque matizó que "hasta que no se abra el proceso de convocatoria del congreso, no se sabrá con seguridad".

Eso sí, dado que había sido el primero en dar el paso, aprovechó la oportunidad para recordar que "el PP demuestra que tiene ganas de trabajar en grandes proyectos para la provincia de Huelva, que demandan los ciudadanos y, en este momento, hay sobre la mesa 254 millones de euros en infraestructuras como la presa de Alcolea, el AVE, la variante Beas Trigueros o el trasvase de agua del Condado".

Los integrantes de la provincia que se verán las caras en Madrid con todo el Consejo de Ministros, están repartidos en "cuatro cargos natos, 39 electos y dos de Nuevas Generaciones" y su media de edad demuestra que "se trata de un partido moderno, abierto y con ganas de trabajar por la provincia de Huelva".

Sin que nadie se lo preguntara, deslizó la respuesta a las posibles acusaciones de cerrazón en las propuestas y estar al dictado de lo que decida el presidente del partido: "Hay cinco ponencias defendidas por Fernando Martínez Maíllo, Javier Maroto, Javier Arenas, Andrea Levy y Pablo Casado a las que se han presentado más de 4.000 enmiendas, por lo que somos un partido abierto en el que todos los militantes pueden aportar sus ideas". Será en ellos en quienes deberá apoyarse, aunque habrá que esperar hasta casi el verano y que los órganos populares se renueven -o no- desde el nacional al regional.