Manuel Andrés González se postula a repetir como presidente del PP en Huelva

El actual presidente de los populares onubenses, Manuel Andrés González ha anunciado su intención por presentar su candidatura a renovar su cargo en el momento que se convoque el Congreso Provincial de su formación que, a la espera de conocer la fecha del que se convocará en Andalucía, tendrá lugar en cualquier caso "antes del próximo verano".

González adelantó su intención que se basa, según ha explicado, por un lado "en el importante trabajo que se ha desarrollado en la provincia de Huelva" y por otro, "en que así me lo han trasladado los militantes y simpatizantes con los que he hablado en las últimas semanas".

Para el actual presidente del Partido Popular de Huelva "aunque es demasiado pronto, todo apunta a que no habrá más candidaturas, pese a que hasta que no se abra el proceso congresual no se puede afirmarlo de manera rotunda; al menos, a mi no me ha llegado ningún comentario".

Manuel Andrés González también ha adelantado que "la delegación onubense en el Congreso del PP que tendrá lugar este fin de semana, estará compuesta por 65 personas e irá encabezada por la ministra de Empleo, Fátima Báñez y la secretaria general del partido en Andalucía, Loles López y será la más joven de España".