Majarabique y el valor de la seguridad jurídica

El paso adelante dado por la empresa Concasa-Yilport en defensa de la puesta en marcha inmediata del nodo logístico de Majarabique y del que ayer se hizo eco Huelva Información, pone el acento en la verdadera importancia que se esconde en lo que debería haber sido una adjudicación de tantas protagonizadas por una economía que se desarrolla en parámetros normalizados de reglas de juego conocidas y aplicadas por todos. La inseguridad jurídica que transmite una decisión como la que se tomará en los próximos días -si no hay más interferencias de otro tipo- es la piedra de toque con la que se van a topar los encargados de adoptarlas. El daño que se hace -y que se ha hecho ya- a cualquier empresa que quiera venir a invertir en Andalucía es enorme. Aún puede evitarse, ya que se está a tiempo de que sean criterios exclusivamente empresariales, de mercado y jurídicos los que entren en juego.

Desde hacía mucho tiempo, sectores empresariales de Huelva advertían que detrás de la concesión a la Autoridad Portuaria se escondía más, mucho más que una simple operación para tratar de potenciar sus actividades logísticas y para crecer en el tráfico de contenedores. Con la ley en la mano y el respeto a todas las disposiciones administrativas y técnicas que se exigen en cada uno de estos procesos para la adjudicación de una parcela de titularidad pública tal y como reconoció la resolución del recurso interpuesto por Adif por la Autoridad Portuaria de Sevilla, el Puerto de Huelva tiene todos los parabienes legales para proceder a la adjudicación a un explotador del nodo de Majarabique.

40Millones de euros. Inversión comprometida para el desarrollo del transporte de contenedores

¿Qué ocurriría de no hacerse así? En primer lugar hay una consecuencia inmediata; el Puerto onubense vería cercenadas sus posibilidades de crecimiento en mucho tiempo. La apuesta realizada desde hace años por los sucesivos equipos de la Autoridad Portuaria de Huelva en el desarrollo del Muelle Sur como la plataforma que permitiría impulsar el tráfico de contenedores, quedaría condenada al casi abandono. El Puerto de Huelva sería así exclusivamente granelero, ya que basaría exclusivamente su tráfico en el transporte de petróleo y derivados, y áridos.

La inversión ya realizada asciende a más de 30 millones de euros, a lo que habría que sumar otros 10 más para hacer Majarabique plenamente operativa. Esos 40 millones de euros garantizados en inversiones directas, están a la espera de una decisión.

El 28 de diciembre del año pasado, Huelva Información adelantó el contenido de un documento elaborado por empresarios que trabajan en el entorno del Puerto y en el que alertaban de que, de plegarse a otros intereses fuera de los meramente económicos "estaríamos transmitiendo que en Andalucía no impera la ley en el desarrollo de la actividad económica, que no somos una tierra segura para que las empresas internacionales vengan a invertir, que las administraciones públicas actúan al dictado de poderes fácticos locales y que, en definitiva, no cumplimos las reglas del juego".

La Cámara de Comercio, en boca de su presidente, Antonio Ponce, en una entrevista concedida a este diario el 18 de diciembre, expresaba sus recelos sobre la posibilidad de "que se dude de la seguridad jurídica", ya que a su juicio "influye en los inversores. Hay una legislación autonómica, nacional y europea y un procedimiento administrativo que se cumple en su totalidad. Si por razones políticas se rompiera no viene nadie a invertir en Andalucía". Un día antes, la Federación Onubense de Empresarios (FOE) ponía el acento en ese mismo aspecto y apuntaron hacia el mantenimiento de una "posición autonómica lejos de enfrentamientos localistas estériles", además de los "indudables beneficios económicos que traería aparejada la puesta en marcha de una infraestructura de este tipo".

El paso adelante dado por Concasa-Yilport, pone el foco de atención en el problema real. Es la hora de los empresarios, de reclamar un mínimo de seguridad jurídica a la hora de desarrollar su actividad. De no hacerlo así, Huelva mirará, no al norte, sino muy al sur de sus fronteras.